Рейтинги: популярность EKRE вновь начала расти, поддержка "Ээсти 200" снизилась

Хотя рейтинги партий на протяжении нескольких месяцев остаются довольно стабильными, в последние недели наметилась тенденция к постепенному росту популярности как входящих в правящую коалицию, так и оппозиционных партий. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.
Согласно последним опросам, проведенным в период с 7 июля по 3 августа, за реформистов голоса готовы отдать 32,7% (прирост в 0,3% по сравнению с прошлой неделей) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 23,4% опрошенных.
Консервативную народную партию поддерживает 17,2%. Это на 0,8% больше, чем неделей ранее. За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 9,1 процента респондентов (-0,1%). За ней расположилась "Ээсти 200" (7%), поддержка которой снизилась на 0,7 процента. "Отечество" поддерживает 5,7% респондентов. Зеленых поддерживают 2,3 опрошенных. У "Богатства жизни" и Свободной партии насчитывается 0,6 и 0,5% сторонников соответственно.
Совокупная поддержка коалиционных партий (46,3%) на 4,5 процентных пункта превышает суммарный рейтинг парламентской оппозиции (41,8%).
Всего был опрошен 4 001 гражданин Эстонской Республики, достигший избирательного возраста.
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