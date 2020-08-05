Ср, 5.08.2020
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  • Рейтинги: популярность EKRE вновь начала расти, поддержка "Ээсти 200" снизилась

Рейтинги: популярность EKRE вновь начала расти, поддержка "Ээсти 200" снизилась

Мартин и Март Хельме.

ФОТО: Tairo Lutter

Хотя рейтинги партий на протяжении нескольких месяцев остаются довольно стабильными, в последние недели наметилась тенденция к постепенному росту популярности как входящих в правящую коалицию, так и оппозиционных партий. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного фирмой Norstat Eesti по заказу Института общественных исследований.

Согласно последним опросам, проведенным в период с 7 июля по 3 августа, за реформистов голоса готовы отдать 32,7% (прирост в 0,3% по сравнению с прошлой неделей) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 23,4% опрошенных.

Консервативную народную партию поддерживает 17,2%. Это на 0,8% больше, чем неделей ранее. За Социал-демократическую партию голоса готовы отдать 9,1 процента респондентов (-0,1%). За ней расположилась "Ээсти 200" (7%), поддержка которой снизилась на 0,7 процента. "Отечество" поддерживает 5,7% респондентов. Зеленых поддерживают 2,3 опрошенных. У "Богатства жизни" и Свободной партии насчитывается 0,6 и 0,5% сторонников соответственно.

Совокупная поддержка коалиционных партий (46,3%) на 4,5 процентных пункта превышает суммарный рейтинг парламентской оппозиции (41,8%).

Всего был опрошен 4 001 гражданин Эстонской Республики, достигший избирательного возраста.

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