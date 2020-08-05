Сенат США принял засекреченную версию расследования по России

Об этом сообщается в заявлении, которое во вторник, 4 августа, обнародовал временный глава спецкомитета сенатор-республиканец от штата Флорида Марко Рубио и заместитель председателя Марк Уорнер (демократ от штата Вирджиния).

По их данным, в ближайшие дни комитет заслушает все дополнительные мнения, а также совместно с разведсообществом официально закрепит итоговую, надлежащим образом отредактированную версию тома пять, которая будет доступна широкой публике.

"Мы хотим поблагодарить следователей Комитета по России за их многолетнюю кропотливую и напряженную работу по этому важному вопросу", - подчеркнули Рубио и Уорнер.

Доклад проверила разведка

Ранее, в конце июля, стало известно, что последняя часть отчета уже проверена Управлением директора Национальной разведки США (ODNI). Это было сделано, чтобы не допустить возможной утечки секретных сведений.