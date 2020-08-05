Аграрии: честный земледелец соблюдает все установленные государством законы и правила

«Несомненно, не все земледельцы - идеальные работодатели, - сказал, председатель правления Эстонской аграрно-торговой палаты Роомет Сырмус. - Однако в последние месяцы мы были под повышенным вниманием не только СМИ, но и государственного аппарата. С одной стороны, это понятно, с другой - во многих сферах бизнеса ситуация крайне противоречивая и сложная, и сельское хозяйство не исключение. Конечно, мы хотим, чтобы ко всем работникам сельскохозяйственного сектора относились очень хорошо и в соответствии со всеми законами Эстонии».

«Подробности всех случаев, выявивших как несоблюдение условий карантина, так и несоответствующие условия проживания, сегодня не ясны Палате - у нас нет точного обзора, который позволил бы сделать обобщения, - пояснил Румет Сырмус. Однако я убежден, что большинство работодателей в сельском хозяйстве честны, ответственны и лояльны государству. До поездки мы разослали работодателям инструкции Департамента здоровья и в качестве напоминания 22 июля объяснили ситуацию и требования, насколько могли. Мы сделали все, что в наших силах, и продолжим работать, чтобы работа могла быть выполнена, а урожай сохранен».

В сотрудничестве с Департаментом полиции и погранохраны 16 июля перед вылетом Палата организовала информационную сессию для работодателей «Принципы и правила в отношении прибывающих в Эстонию иностранцев». Целью информационной сессии было напомнить и объяснить принципы и правила прибытия иностранцев в Эстонию и тем самым предотвратить возможные проблемы в будущем. Во время информационной сессии обсудили следующие темы: правовые основы и правила процедуры для иностранцев, прибывающих в Эстонию, находящихся в Эстонии и работающих; порядок и правила пересечения границы; возможные последствия в случае незаконного пребывания или работы в Эстонии иностранца. Все прибывшие в Эстонию заполнили бланк подтверждения ограничения передвижения через границу, с помощью которого пересекающий границу сообщил полиции адрес своего или постоянного места жительства в Эстонии.

Цель рейса заключалась в том, чтобы после четырехмесячного перерыва доставить в Эстонию работников сельскохозяйственного сектора, необходимых как для сезонных работ, так и для замены тех сельскохозяйственных работников, разрешение на работу которых истекло в Эстонии в конце июля. Все пассажиры помещены на двухнедельный карантин по месту жительства, организованному работодателем. Учитывая, что регулярных рейсов не было, а расписание было плотным, мы организовали этот рейс в связи с острой необходимостью, с учетом постановления правительства и действующих правил.

Палата полностью сотрудничала с различными властями в организации полета, перед полетом проинформировав всех работодателей об установленном правительством правиле, согласно которому работодатель должен организовать тестирование сотрудника на вирус COVID-19 по прибытии в Эстонию и повторно через 14 дней. Работников поместили в карантин на 14 дней, и им в течение этого времени не разрешалось работать. Перед поездкой Палата также разослала работодателям подготовленные в сотрудничестве с Департаментом здоровья и Министерством социальных дел инструкции по размещению сезонных рабочих и организации тестирования на SARS-CoV-2, информация обо всех правилах карантина 22 июля была разослана работодателям повторно.

В качестве меры предосторожности для снижения риска распространения вируса пассажирам самолета были предоставлены защитные маски, пассажиров проинформировали, что в Эстонию не допускаются лица с такими симптомами заболевания как жар или кашель.

«Для нас очень важно, чтобы в связи с приездом в Эстонию украинских работников все требования к здоровью соблюдались, с помощью тестирования мы предотвращаем возможный завоз вируса в Эстонию, - подтвердил Румет Сырмус. - В сотрудничестве с медлабораторией Synlab и Таллиннским аэропортом мы организовали тестирование на коронавирус SARS-CoV-2 для прибывающих в Эстонию прямо в аэропорту, чтобы обеспечить быстрое и беспроблемное тестирование и предотвратить распространение вируса в Эстонии. Для прибывающих специальным рейсом в аэропорт приехали представители работодателей, обеспечив доставку сотрудников до места проживания в Эстонии и соблюдение требований карантина».

Аграрно-торговая палата благодарит Департамент полиции и погранохраны, медицинскую лабораторию Synlab Estonia, Таллиннский аэропорт, Налогово-таможенный департамент, Департамент здоровья, Министерство сельского хозяйства, Министерство иностранных дел и посольство Эстонии в Киеве за оперативную помощь в решении различных кадровых вопросов.