Для "Ралли Эстония" отремонтируют 28 километров дорог

Участок дороги, находящийся на границе Пыльвамаа и Валгамаа ранее в рамках "Ралли Эстония" не использовался, а после проведения специальных работ на принадлежащей RMK дороге можно будет проводить этап чемпионата мира по авторалли.

"Мы построили эту дорогу для того, чтобы использовать лес и чтобы была возможность передвигаться по лесу, - сказал главный лесничий RMK Андрес Сепп ERR. - К нашей радости организаторы ралли нашли эту лесную дорогу".

Заместитель руководителя гонок "Ралли Эстония" Урмас Роозимаа не стал называть суммы на реновацию дорог, но сказал, что она составляет значительную часть бюджета мероприятия.