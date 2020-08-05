Судьба пенсионной реформы решится в октябре

По мнению президента, реформа обязательной накопительной пенсии дает людям, у которых пока нет права на обязательную накопительную пенсию, право требовать возврата всех паев, выплаты соответствующей им суммы и свободного пользования ей. По словам Кальюлайд, каждый должен иметь возможность пользоваться предоставленными законом правами и свободами как минимум в течение указанного законом срока. Поправка к закону не должна нарушать обещание, данное субъектам права. Право людей получать пенсию посредством установленной государством пенсионной системы защищено также приведенным в статье 32 Конституции основным имущественным правом, считает президент.

По мнению министра финансов Мартина Хельме, по своей сути данное обсуждение является политическим спором о том, как лучше обеспечить благосостояние людей, но по досадному стечению обстоятельств, прикрываясь Конституцией, истинную суть спора пытаются скрыть. На вопрос о том, добивается ли законодатель с помощью реформы свободы и ужесточения конкуренции, министр заявил, что хочет вернуть людям право распоряжаться собственным имуществом. По словам Хельме, важно, чтобы в случае необходимости у человека была возможность распоряжаться накопленными в пенсионном фонде деньгами. «Мы рассматривали вариант с переводом денег в первую ступень. Но в этом случае могли возникнуть куда более серьезные споры», - сказал Хельме, а также добавил, что людям необходимо предоставить свободу выбора. Либо нужно вовсе отказаться от реформы.

Президент Банка Эстонии Мадис Миллер пояснил, что в длительной перспективе пенсионная система должна обеспечить людям достойную жизнь в преклонном возрасте. Он упомянул, что в настоящее время значимость второй пенсионной ступени еще мала, поскольку она находится в накопительной стадии.

«Поскольку мы находимся в самом начале процесса накопления, вполне ожидаемо, что в настоящее время мы будем получать меньше», - сказал он. Если в случае вступления в силу реформы все побегут забирать деньги, фонды справятся с выплатами накопленных средств. «В ситуации, когда управляющим фондами придется изменить планы и начать продавать активы, которые предполагалось использовать длительное время, может произойти так, что паи потеряют свою ценность, а активы будут продаваться по более низкой цене. В воздухе повиснет вопрос: можно ли было за эти инвестиции получить лучшую цену? - подытожил Миллер.

По словам главы Финансовой инспекции Килвара Кесслера, по большей части наши пенсионные фонды достаточно ликвидны, поэтому они в состоянии в течении шести месяцев выплатить накопленные паи.

«При создании системы во главу угла ставилась консервативность. Изначально закон устанавливал для фондов рамки, которые побуждали их инвестировать в довольно надежные активы. Например, в немецкие облигации. Благодаря этому фонды довольно безопасны», - сказал Кесслер.

В случае возникновения проблем с выплатами денег может использоваться специальный механизм, позволяющий передать обязательства фонда одному из конкурентов.

Член финансовой комиссии Рийгикогу и член Партии Реформ Андрес Сютт скзаал, что закон затрагивает каждого жителя Эстонии, поэтому необходим основательный анализ и широкое обсуждение. «При подготовке поправок к закону подобного не наблюдалось. В финансовой комиссии не было полноценных финансовых и социал-политических дебатов. Была лишь безмолвная коалиция и не подкрепленные фактами и анализами ответы как на наши вопросы, так и на вопросы заинтересованных групп. Ситуация повторилась в большом зале Рийгикогу», - сказал он.

Пленум Государственного суда примет решение относительно противоречия пенсионной реформы Конституции в октябре.

Законопроект вносит следующие важные изменения: люди смогут самостоятельно решать, накапливать пенсию во второй ступени пенсионного страхования или нет, – как те, кто уже присоединились ко второй ступени на момент вступления поправок в силу, так и те, кто еще не успел; накапливать пенсию можно будет не только посредством пенсионных фондов, но и с помощью пенсионного инвестиционного счета; появится право на определенных условиях снять деньги с накопительного счета второй ступени до выхода на пенсию; по достижении пенсионного возраста каждый сможет самостоятельно решать, как использовать накопленные средства.