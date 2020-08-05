Ср, 5.08.2020
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  • Прямая трансляция: Министр соцдел и Департамент здоровья расскажут о тенденциях увеличения числа зараженных в стране

Прямая трансляция: Министр соцдел и Департамент здоровья расскажут о тенденциях увеличения числа зараженных в стране

Сегодня, в 11 часов министр социальных дел Танель Кийк и исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма расскажут о нынешней ситуации распространения Covid-19 в Эстонии.

По оценке Департамента здоровья, 14-дневный показатель заболеваемости находится в стадии роста, прежде всего, за счет тартуских случаев.

По состоянию на сегодня, в тартуском ночном клубе коронавирусом заразились 33 человека. Последние сутки принесли 22 новых зараженных по всей стране.

Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.

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