Прямая трансляция: следующие две недели будут критическими для Эстонии

Сегодня, в ходе пресс-конференции министр социальных дел Танель Кийк и исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма рассказали о текущей ситуации с распространением Covid-19 в Эстонии.
По оценке Департамента здоровья, 14-дневный показатель заболеваемости находится в стадии роста, прежде всего, за счет тартуских случаев.
По состоянию на сегодня, в тартуском ночном клубе коронавирусом заразились 33 человека. Последние сутки принесли 22 новых зараженных по всей стране.
Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!