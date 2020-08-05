Бывший голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс объявил о завершении карьеры

"Важен путь, который ты проходишь, и люди, которые тебя окружают, а не итог, к которому ты приходишь, потому что путь сопровождается работой и усилиями. Думаю, я могу сказать, без каких-либо сомнений, что о моем пути и итоге карьеры можно только мечтать", - написал Касильяс.