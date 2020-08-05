Ср, 5.08.2020
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  • Бывший голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс объявил о завершении карьеры

Бывший голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс объявил о завершении карьеры

Икер Касильяс.

ФОТО: ANDREW BOYERS / Action Images via Reuters

Бывший голкипер мадридского "Реала" и сборной Испании по футболу Икер Касильяс объявил о завершении карьеры. Об этом 39-летний вратарь написал на своей странице в Twitter, пишет Newsru.

"Важен путь, который ты проходишь, и люди, которые тебя окружают, а не итог, к которому ты приходишь, потому что путь сопровождается работой и усилиями. Думаю, я могу сказать, без каких-либо сомнений, что о моем пути и итоге карьеры можно только мечтать", - написал Касильяс.

Икер - воспитанник мадридского "Реала", в составе которого он пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды - Кубок страны, трижды - Лигу чемпионов.

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