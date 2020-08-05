Партия реформ усомнилась в правомерности выдачи госкредита Porto Franco

"У нас возникли серьезные подозрения, что по крайней мере несколько решений правительства по оказанию финансовой помощи не соответствуют условиям, изложенным в пояснительной записке к законопроекту о дополнительном бюджете на 2020 год, а также, что в этих решениях не наблюдается единой логики, на основании которой были приняты решения об оказании помощи", - сказала председатель фракции Партии реформ Кая Каллас.