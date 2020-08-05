Партия реформ усомнилась в правомерности выдачи госкредита Porto Franco

Члены парламентской фракции Партии реформ обратились к премьер-министру с просьбой разъяснить, насколько предприятия, получившие на льготных условиях кредиты от фонда KredEx, соответствуют определению стратегического предприятия в дополнительном бюджете, пишет Rus.ERR.
"У нас возникли серьезные подозрения, что по крайней мере несколько решений правительства по оказанию финансовой помощи не соответствуют условиям, изложенным в пояснительной записке к законопроекту о дополнительном бюджете на 2020 год, а также, что в этих решениях не наблюдается единой логики, на основании которой были приняты решения об оказании помощи", - сказала председатель фракции Партии реформ Кая Каллас.
По этой причине Кая Каллас и член финансовой комиссии Рийгикогу Андрес Сутт просят предоставить обзор по каждому предприятию, в котором показывается, насколько получившие финансовую помощь предприятия соответствуют условиям использования меры стратегической поддержки предприятий госфонда KredEx, а также не имели ли они альтернативных вариантов финансирования.
Кроме того, члены Рийгикогу просят назвать характеристики стратегических предприятий, которые дают возможность стать получателем мер помощи KredEx по решению правительства. Как обеспечивается равное отношение к предприятиям, сколько было подано заявок на получение меры поддержки стратегическим предприятиям KredEx и по каким критериям проходил отбор?