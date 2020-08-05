Подозреваемый в тяжелой аварии на Лаагна-теэ: "Меня подрезали. Аварию спровоцировал не я"

Как сообщила в среду на заседании в Таллиннском окружном суде окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Диана Хелила, результаты экспертизы свидетельствуют о том, что во время произошедшей в июне аварии на Лаагна-теэ в Таллинне, в результате которой погибли два человека, автомобиль BMW ехал со скоростью 192 км/час, пишет Rus.ERR.
Коллегия апелляционного суда по уголовным делам собралась для того, чтобы рассмотреть жалобу защитника водителя BMW Индрека Пыдера на решение суда первой инстанции, по которому подозреваемый был арестован на два месяца.
В окружном суде интересы подозреваемого представлял уже присяжный адвокат Владимир Садеков, по оценке которого, нет никаких оснований для содержания молодого человека под стражей, поэтому его подзащитного следует освободить из-под стражи, а в качестве альтернативы можно ограничиться домашним арестом и прибегнуть к помощи электронного надзора.
Сам водитель BMW в среду заявил, что он действительно превысил скорость и готов понести наказание, но аварию, по его мнению, спровоцировал находившийся за рулем Volvo человек: "Меня подрезали, аварию спровоцировал не я. Да, часть моей вины в этом происшествии есть, но то, что я превысил скорость, не снимает с него ответственности", - сказал подозреваемый, а также добавил, что по-прежнему считает, что во время ДТП он ехал медленнее 200 км/час.
Решение по апелляционной жалобе адвоката Таллиннский окружной суд вынесет в эту пятницу.
Напомним, что тяжелая авария произошла на Лаагна-теэ вечером 20 июня, когда автомобиль BMW, которым управлял 20-летний молодой мужчина, на огромной скорости врезался в две другие машины, а затем вылетел на автобусную остановку: два человека погибли, один до сих пор находится в больнице в очень тяжелом состоянии, а еще четверо получили травмы различной степени тяжести.