Подозреваемый в тяжелой аварии на Лаагна-теэ: "Меня подрезали. Аварию спровоцировал не я"

Коллегия апелляционного суда по уголовным делам собралась для того, чтобы рассмотреть жалобу защитника водителя BMW Индрека Пыдера на решение суда первой инстанции, по которому подозреваемый был арестован на два месяца.

В окружном суде интересы подозреваемого представлял уже присяжный адвокат Владимир Садеков, по оценке которого, нет никаких оснований для содержания молодого человека под стражей, поэтому его подзащитного следует освободить из-под стражи, а в качестве альтернативы можно ограничиться домашним арестом и прибегнуть к помощи электронного надзора.

Сам водитель BMW в среду заявил, что он действительно превысил скорость и готов понести наказание, но аварию, по его мнению, спровоцировал находившийся за рулем Volvo человек: "Меня подрезали, аварию спровоцировал не я. Да, часть моей вины в этом происшествии есть, но то, что я превысил скорость, не снимает с него ответственности", - сказал подозреваемый, а также добавил, что по-прежнему считает, что во время ДТП он ехал медленнее 200 км/час.

Решение по апелляционной жалобе адвоката Таллиннский окружной суд вынесет в эту пятницу.