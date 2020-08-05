Помогите, ноги не идут ⟩ Заблудившийся в лесу грибник попросил полицию отвезти его домой, но оказался в вытрезвителе

Летом 2019 года полиция получила 54 вызова о заблудившихся в лесу людях. Известно, что 23 нуждавшихся в помощи — это грибники и ягодники. Чаще всего люди терялись в лесу в августе. В Ярвамаа увлеченные сбором грибов и ягод люди просили о помощи четыре раза.

Некоторые примеры того, как люди терялись в лесу:

* Около полуночи поступил звонок от заблудившейся в лесу женщины, которая четверть часа не могла найти дорогу. На место отправили патруль. Женщина пожаловалась, что слышит диких животных и что ей страшно. Вскоре она услышала и сирену полицейского автомобиля. Стала двигаться в направлении звука. Полицейские направились пешком ей навстречу. Через полчаса они встретились. Потерявшаяся рассказала своим спасителям, что шла через лес к друзьям, но в темноте выбрала неправильную дорогу и заблудилась. Полицейские доставили ее к друзьям.

* Однажды вечером с хутора в лес убежали быки, хозяин последовал за ними, но в какой-то момент сбился с пути. Пару часов он искал обратную дорогу и только тогда позвонил по номеру 112. Окрестности он описать не смог, поскольку оставил очки дома. Благодаря сигнализации автомобиля, он нашел правильную дорогу.

* Мужчина пошел в лес за грибами, три часа пытался выбраться из него и в итоге позвонил по номеру 112. Свою машину он оставил на обочине, но в тот момент звуков других транспортных средств не слышал. Полиция прочесала лесные дороги и включила сирену, но безрезультатно. Привели служебную собаку, которая стала проверять болотную местность. В поисках был задействован и дрон. Затем прибыл вертолет. Добровольцы выстроились в цепочку, чтобы проверить буквально каждый куст. В итоге вертолет нашел пропавшего мужчину, взял его на борт и доставил к машине.

* Мужчина блуждал по лесу пятый час и, предположительно, ходил по кругу. Ранее он неоднократно бывал в этом лесу, но никогда не терялся. Световые ракеты он не видел, дрон его не обнаружил. Прибыл вертолет, который прочесал более масштабную зону и вызволил из беды этого человека.

* Мужчина позвонил по номеру 112 и сказал, что потерялся. Он заявил, что у него очень больные ноги и он буквально полз из леса до шоссе. До дома ему остается еще пять километров, но ноги не идут. Патруль нашел этого человека, выяснилось, что с ногами было бы все в порядке, если бы не алкогольное опьянение. Медики осмотрели этого человека и из-за тяжелой степени опьянения его пришлось доставить в безопасное место — в вытрезвитель.