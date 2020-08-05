Руководство ночных клубов защищает свой бизнес и тычет пальцем в носителей вируса

Прозвучавший в понедельник призыв тартуской кризисной комиссии восстановить ограничения, действовавшие до 1 августа для многих увеселительных заведений, вызывает негодование в самих клубах. Одновременно возникли дебаты о том, что в свете вероятности возникновения второй волны коронавируса имеет ключевое значение: будут ли ограничения точечными или по всей стране, пишет Postimees.
В результате возникновения очагов, вспыхнувших в ночном клубе Vabank и баре Naiiv, в понедельник в Тарту пришлось созвать кризисную комиссию. Отправленные премьер-министру Юри Ратасу (Центристская партия) требования были следующими: необходимо восстановить обязательное правило 2+2, ввести требование ношения масок в общественных помещениях, и вновь применить для ночных клубов, кальянных и клубов для взрослых ограничения, действовавшие до 1 августа. Для ночных клубов это означало бы заполненность на 50 процентов, а в помещении не может одновременно находиться больше 100 человек.
Если, например, руководитель тартуского ночного клуба Level Ахто Калда признал рекомендации кризисной комиссии правильными, то руководитель расположенного в Таллинне клуба Teater Кайди Ристал не понимает, почему ограничения хотят ввести для всех, если руководитель правительства дал понять, что по сравнению с весной на вторую волну коронавируса будут реагировать более специфично, сосредоточившись, например, на изоляции заболевших людей.
Однако кризисная комиссия под руководством мэра Тарту Урмаса Клааса (Партия реформ) в своем обращении четко дала понять, что говорить можно только об общереспубликанском подходе.
Клаас объяснил Postimees причину своего убеждения: «Наша экспертиза позволяет говорить, что в случае приведенных в обращении проблем речь не идет не о специфических вопросах города Тарту или уезда. Поднятые вопросы и выдвинутые предложения актуальны для всей Эстонии. Для предотвращения распространения вируса не достаточно применить ограничения лишь на уровне одного самоуправления, поскольку из-за небольших расстояний движение людей, находящихся под ограничениями регионов, перейдет на другие самоуправления, что в свою очередь еще больше подстегнет распространение. То есть, жесткие требования в одном регионе заставят людей перемещаться в другие регионы».
Есть ли вообще смысл в ограничениях для клубов?
Также увеличивает напряжение возникшее не основании некоторых случаев желание «наказать» весь сектор ночных клубов. «Было бы интересно послушать объяснения экспертов, каким образом ночные клубы являются более благоприятной средой для распространения вируса, по сравнению с другими учреждениями, где клиенты также находятся в близком контакте,- сказал член правления работающего на тартуской улице Раатусе Club Illusion Гуннар Митт. – Не слишком ли легомысленно на основании случая Vabank делать такие далеко идущие выводы?»
И по оценке руководителя Shooters Мярта Мяги, приведенные в докладе случаи напрямую не показывают, что в ночных клубах распространяется вирус: «Сейчас скорее складывается ощущение, что люди, которые являются носителями вируса, ходили по клубам. Однако они ходили и по другим заведениям, поэтому четкой картины сейчас нет».
Комментарии руководителей тартуских клубов объединяет общее непонимание, почему ограничивают клубы, а не, например, бары?
«Действовавший до 1 августа порядок был немного половинчатый. Он касался клубов, но в действительности в режиме текущего времени повсюду проводились те или иные праздники, - привел пример руководитель таллиннского клуба Hollywood Рауно Отсепп. – Ограничения были тенденциозными и не отвечали реальности. Поэтому, объективно говоря, рекомендации спецкомиссии я не считаю оправданными».
Утверждение, что ограничение деятельности только ночных клубов бессмысленно, по словам столичного клуба Teater Ристала, станет более уместным осенью: «В августе еще можно посидеть где-то на террасе, там есть условия для вентиляции и прочее в отличие от внутренних помещений. Но уже осенью люди переберутся в помещения, и не будет разницы в ночном клубе или в баре».
Лукас требует для участников чемпионата мира по авторалли
Министр культуры Тынис Лукас («Отечество») планирует попросить у правительства исключений в плане карантина для участников авторалли чемпионата мира и членов их команд, которое пройдет в начале сентября, и на которое приедут люди из стран с высоким коэффициентом заболеваемости, сообщил новостной портал ERR. Также в качестве одной из потенциальных мер безопасности рассматривается вариант отказа от зрителей.
«Закон об ограничении на передвижение для них не применить, в то же время, они находятся в жесткой изоляции и занимаются только своими спортивными делами, не соприкасаясь с широкой общественностью», - объяснил министр культуры и добавил, что для проверки количества публики, вероятнее всего, кроме полиции потребуется и помощь Кайтселийта. По словам Лукаса, спортсмены и команды будут размещены в разных гостиницах, чтобы избежать соприкосновения больших групп. Также хотят гарантировать, чтобы спортсмены не завезли вирус и наоборот, не заразились на месте.
Министр считает, что авторалли играет на эстонском спортивном ландшафте значительную роль и при необходимости можно отказаться от публики и еще сильнее уплотнить меры безопасности. РМ
«Ночные клубы – это даже несколько преувеличенный вариант, поскольку сейчас в них действует так называемое правило 50 процентов. Например, у нас тут в Teatr помещения на почти 1000 квадратных метров. Представьте себе, если мы запустим сто человек в какой-то бар Старого города, где нет правила 50 процентов. Я считаю, что у ночных клубов есть явное предпочтение перед барами, поскольку у нас большие, имеющие хорошую вентиляцию и открытые помещения», - добавил он.
Ристал назвал и второй страх предпринимателей, работающих в сфере развлечений: «Если кроме ночных клубов закрыть и бары, – то есть, по сути, закрыть всю сферу – вред будет нанесен всей экономической среде. Государство не может играть с предпринимателями в игру «откроем-закроем». В этой игре нет победителя. Люди должны начать чувствовать свою ответственность и понять, что больным не нужно никуда ходить».
Какое бы решение государство и/или самоуправление в итоге не приняли, определяющим в итоге, по словам руководителя Hollywood Отсеппа, является поведение людей, поскольку ограничения все же оказывают лишь частичное влияние: «Из новостей последних дней тихонько просачивается информация о том, что вирус к нам завезен. У меня, конечно, полно знакомых, которые находятся в разных уголках Европы. И когда я слышу от них, как там в свете восстановленных ограничений работает заполняемость увеселительных заведений, то понимаю, что все пришло скорее в стадию Потемкинской деревни. Людей достали маски и другие ограничения, началась настоящая комедия».
Стабильность как желанная синяя птица
А что происходит в финансовом плане с клубами, закрывшимися в марте на фоне неразберихи тогдашних ограничений? В широком смысле, как сказал Рийтал, клубы ждут наступления стабильности.
Отсепп не сильно оптимистично смотрит на будущее клуба Hollywood, но надеется, что при разумном подходе как-нибудь справятся: «Есть ощущение, что вирус – это проблема надолго, и он окажет влияние на все крыло экономики: туризм, культура, развлечения. Не останется ничего другого, как выбрать какую-то разумную модель. Явно тут нужно ждать определенного снижения качества: меньше всевозможных дорогих решений, меньше зарубежных артистов, да и местным артистам придется внести определенные коррективы в пожелания своих кошельков». «Ситуация непростая, поскольку клубы были закрыты с начала марта, и нет никакого денежного потока на покрытие текущих расходов, - признал Митт, проанализировав ситуацию в Illusion. – Крупным клубам сложно оперировать с прибылью сотней человек, а потому мы ждали смягчения ограничений. Но если ограничения скорее ужесточаются, а в самые активные месяцы сезона – с сентября по ноябрь – придется закрыть двери, в то время как собрать денежный буфер не получилось, ясно, что все это окажет очень широкое влияние».
Танель Кийк: план «А» - Тарту должен справляться на месте
Вчера в Эстонии добавились 11 новых подтвержденных случаев заражения короновирусом, четыре из них относятся к очагу Vabank (сегодня 23). Восемь человек находятся на больничном лечении, одному требуется искусственное дыхание. Министр социальных дел Таанель Кийс рассказал Postimees, как на распространение коронавируса смотрит министерство, и что будет дальше.
«Что касается общереспубликанских ограничений, то, я считаю, в Эстонии эпидемиологическая обстановка все же достаточно хорошая или удовлетворительная, - сказал он, добавив, что новых методов во всей Эстонии не нужно. – План „А“ действительно заключается в том, чтобы держать распространение на месте под контролем, применяя меры на месте».
Под местными мерами подразумевается изменение времени посещения учреждений, реорганизация времени проведения мероприятий, а также быстрое выявление близких контактов и их изоляция: «Если это не получится, то мы явно окажемся в ситуации, когда придется обсуждать введение общереспубликанских мер, или ужесточать уже имеющиеся».
План «Б» будет запущен, если в течение двух последних недель на 100 000 жителей будет 25 зараженных и больше. Министр объяснил, что сейчас в Эстонии это количество меньше пяти, то есть уровень опасности в Эстонии сейчас в пять раз ниже предельного: «Ситуация в нашем регионе скорее удовлетворительная, и достичь уровня в 25 человек в ближайшие недели не кажется реальным».
На вопрос, не поспешила ли Тартуская горуправа с отправкой письма, Кийк ответил, что Тарту исходит из ситуации на месте: «Ни одно самоуправление не хочет стать тем местом, с которого начнется подъем новой волны. Сегодня мы можем говорить, что у нас второй волны нет, есть лишь вспышки, связанные с первой волной, имеющие локальный характер».
Также, по словам министра социальных дел, нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что тартуский очаг будет взят под контроль – он может увеличиться еще больше.
«Тарту явно думает о том, что при введении общереспубликанских мер можно будет получить дополнительную поддержку для взятия вируса под контроль», - сказал он, добавив, что, конечно, понимает тартусцев, но сейчас очаг является региональным, и неуместно и непропорционально вводить ограничения по всей Эстонии.
«Вопрос в том, что найдется очень много уездов, где в последние недели заражений вообще не было. У каждого такого решения имеется экономическое влияние, как на туризм, так и на рабочие места», - сказал министр.
У Тарту в запасе еще имеются меры, которые они могут использовать. Например, у городских властей есть полномочия самостоятельно ввести требование ношения масок, не дожидаясь того, что правительство введет это для всей страны, также как разрешить или запретить проведение мероприятий. «Точно также же в компетенции города все, что касается ночной жизни, продажи алкоголя, а также времени посещения учреждений, магазинов и маленьких помещений», - сказал он. Лоора-Элизабет Ломп