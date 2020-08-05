Руководство ночных клубов защищает свой бизнес и тычет пальцем в носителей вируса

Стабильность как желанная синяя птица

А что происходит в финансовом плане с клубами, закрывшимися в марте на фоне неразберихи тогдашних ограничений? В широком смысле, как сказал Рийтал, клубы ждут наступления стабильности.

Отсепп не сильно оптимистично смотрит на будущее клуба Hollywood, но надеется, что при разумном подходе как-нибудь справятся: «Есть ощущение, что вирус – это проблема надолго, и он окажет влияние на все крыло экономики: туризм, культура, развлечения. Не останется ничего другого, как выбрать какую-то разумную модель. Явно тут нужно ждать определенного снижения качества: меньше всевозможных дорогих решений, меньше зарубежных артистов, да и местным артистам придется внести определенные коррективы в пожелания своих кошельков». «Ситуация непростая, поскольку клубы были закрыты с начала марта, и нет никакого денежного потока на покрытие текущих расходов, - признал Митт, проанализировав ситуацию в Illusion. – Крупным клубам сложно оперировать с прибылью сотней человек, а потому мы ждали смягчения ограничений. Но если ограничения скорее ужесточаются, а в самые активные месяцы сезона – с сентября по ноябрь – придется закрыть двери, в то время как собрать денежный буфер не получилось, ясно, что все это окажет очень широкое влияние».

Танель Кийк: план «А» - Тарту должен справляться на месте

Министр социальных дел Танель Кийк считает, что ограничения оказывают влияние и на туризм, и на рабочие места. ФОТО: Sander Ilvest

Вчера в Эстонии добавились 11 новых подтвержденных случаев заражения короновирусом, четыре из них относятся к очагу Vabank (сегодня 23). Восемь человек находятся на больничном лечении, одному требуется искусственное дыхание. Министр социальных дел Таанель Кийс рассказал Postimees, как на распространение коронавируса смотрит министерство, и что будет дальше.

«Что касается общереспубликанских ограничений, то, я считаю, в Эстонии эпидемиологическая обстановка все же достаточно хорошая или удовлетворительная, - сказал он, добавив, что новых методов во всей Эстонии не нужно. – План „А“ действительно заключается в том, чтобы держать распространение на месте под контролем, применяя меры на месте».

Под местными мерами подразумевается изменение времени посещения учреждений, реорганизация времени проведения мероприятий, а также быстрое выявление близких контактов и их изоляция: «Если это не получится, то мы явно окажемся в ситуации, когда придется обсуждать введение общереспубликанских мер, или ужесточать уже имеющиеся».

План «Б» будет запущен, если в течение двух последних недель на 100 000 жителей будет 25 зараженных и больше. Министр объяснил, что сейчас в Эстонии это количество меньше пяти, то есть уровень опасности в Эстонии сейчас в пять раз ниже предельного: «Ситуация в нашем регионе скорее удовлетворительная, и достичь уровня в 25 человек в ближайшие недели не кажется реальным».

На вопрос, не поспешила ли Тартуская горуправа с отправкой письма, Кийк ответил, что Тарту исходит из ситуации на месте: «Ни одно самоуправление не хочет стать тем местом, с которого начнется подъем новой волны. Сегодня мы можем говорить, что у нас второй волны нет, есть лишь вспышки, связанные с первой волной, имеющие локальный характер».

Здание в Тарту, в котором расположен клуб Vabank. ФОТО: Laila Kaasik

Также, по словам министра социальных дел, нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, что тартуский очаг будет взят под контроль – он может увеличиться еще больше.

«Тарту явно думает о том, что при введении общереспубликанских мер можно будет получить дополнительную поддержку для взятия вируса под контроль», - сказал он, добавив, что, конечно, понимает тартусцев, но сейчас очаг является региональным, и неуместно и непропорционально вводить ограничения по всей Эстонии.

«Вопрос в том, что найдется очень много уездов, где в последние недели заражений вообще не было. У каждого такого решения имеется экономическое влияние, как на туризм, так и на рабочие места», - сказал министр.

У Тарту в запасе еще имеются меры, которые они могут использовать. Например, у городских властей есть полномочия самостоятельно ввести требование ношения масок, не дожидаясь того, что правительство введет это для всей страны, также как разрешить или запретить проведение мероприятий. «Точно также же в компетенции города все, что касается ночной жизни, продажи алкоголя, а также времени посещения учреждений, магазинов и маленьких помещений», - сказал он. Лоора-Элизабет Ломп