Телефонные мошенники выманили у жителей Эстонии свыше 100 000 евро

«Слова представляющихся работниками банка звучат убедительно. У человека выясняют, не совершал ли он в последнее время покупок в каком-нибудь интернет-магазине, либо придумывают историю о том, что со счета клиента были украдены деньги, а для предотвращения преступных действий злоумышленников необходимо как можно скорее сообщить пароли, данные банковской карты или любую другую личную информацию», - сообщил посредством пресс-службы руководитель комиссии по информационной защите Союза банков Тийт Халлас.

По его словам, как правило, звонящие быстро говорят на русском языке и пытаются запутать человека, а также пользуются страхом людей лишиться денег.

Жертвами мошенников становились клиенты большинства эстонских банков. В Союзе подчеркивают, что по телефону работники эстонских банков никогда не будут спрашивать у клиента номер банковской карты, а также данные, необходимые для входа в интернет-банк, поскольку банки и так располагают всей необходимой информацией.

По словам руководителя Ида-Харьюского полицейского отделения Пыхьяской префектуры Рогера Кумма, добычей мошенников бывают разные суммы, поскольку все зависит от того, сколько денег находится на счету жертвы.

«Обычно мошенники полностью обчищают банковский счет, поэтому мы советуем людям пересмотреть установленные для финансовых операций ограничения. Нередко дневной лимит является единственной возможностью предотвратить потерю всех денежных средств», - сказал Кумм.

Известно, что мошенники разговаривают по-русски. Однин из вариантов вычислить злоумышленника — попросить его общаться на эстонском языке.