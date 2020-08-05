Ср, 5.08.2020
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  • Одна из улиц Таллинна станет местом археологических исследований

Одна из улиц Таллинна станет местом археологических исследований

Улица Роозикрантси

ФОТО: Tallinna kesklinna valitsus

В начале строительных работ под улицей Роозикрантси в Таллинне были обнаружены ценные археологические находки, поэтому ремонт улицы приостановился. Осенью там будут проведены археологические исследования.

«На улице Роозикрантси со стороны площади Свободы в самом начале раскопок был обнаружен археологический пласт культуры каменного века. Из-за этой ценной находки мы временно приостановили строительные работы на улице и объявили тендер на осуществление археологических исследований. Исследовательские работы планируется начать в сентябре, а закончить не позднее ноября. Ремонт улицы  начнется при первой возможности и будет проводиться поэтапно в соответствии с исследованием участков дороги», - пояснил заместитель мэра города Калле Кландорф.

Осенью на улице Роозикрантси будут поэтапно проведены археологические раскопки и исследовательские работы. Раскопки слоев проектируемых инженерных сетей и дорожного полотна, а также отделение древнего культурного слоя будут проводиться вручную. Ориентировочный объем археологических исследований и раскопок составляет около 4700 м3.

«До начала археологических исследований на улице Роозикрантси установлен временный порядок организации дорожного движения, попасть на нее можно только со стороны Пярнуского шоссе. Остановка и парковка разрешены только на обочине дороги с четными номерами. Мы просим участников дорожного движения следовать временным указаниям организации движения», - добавила исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

В зависимости от оперативности археологических исследований, а также погодных условий, завершение ремонтных работ на улице Роозикрантси может быть отложено до конца весны следующего года.

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