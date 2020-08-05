Авиакомпания airBaltic вводит временную возможность смены пункта назначения рейса

Пассажиры, чьи рейсы авиакомпания отменила менее чем за 14 дней до запланированного вылета по причине введения ограничений на поездки из-за Covid-19, могут перебронировать билеты на другое направление и новую дату без дополнительной платы. Новая дата полета в новый пункт назначения должны быть выбраны до 31 декабря 2020 года. Эти правила в настоящий момент действуют до 30 сентября 2020 года, пишет Русский TVNET.