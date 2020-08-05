ВИДЕО ⟩ Тормоза отказали: молодой водитель создал чудовищно опасную ситуацию на дороге

Инцидент произошел в конце мая этого года на Петербури-теэ в Таллинне. Несмотря на горевший красный сигнал светофора, автомобиль на огромной скорости пролетел перекресток, едва не столкнувшись с другим автомобилем и не сбив пешехода, который от неожиданности упал.

Полицейские уточнили, что нарушитель уже найден и наказан. Им оказался 23-летний мужчина, который объяснил, что на тормозные колодки попала краска после предыдущего ремонта, а потому тормоза не сработали. Поскольку затормозить не удалось, он решил пересечь перекресток. Прежних нарушений за водителем не числилось, зато теперь он остался без прав и должен заплатить штраф.