Генетики узнали, что руководит набором мышечной массы

Они провели эксперимент длительностью в 10 недель, в рамках которого разрешалось тренировать только одну ногу. Вторая нога "отключалась". Всего за две недели "отключенная" нога теряла столько же мышечной массы, сколько вторая набирала более чем за два месяца тренировок.

Прирост мышц в активной ноге испытуемых колебался от 1% до 15% за полные 10 недель (в среднем - 8%). А потеря мышц в неподвижной ноге колебалась от 1% до 18% (в среднем показатель составил 9%). Получалось, доброволец терял мышечную массу вследствие бездействия примерно в пять раз быстрее, чем он набирал ее с помощью тренировок.