Тарту договорился с ночными клубами о принципах профилактики коронавируса

По словам вице-мэра Тарту Михкеля Леэса, одинаковые принципы были согласованы с ночными клубами Maasikas, Vabank, Shooters, Level и баром Naiiv, которые пообещали крайне серьезно отнестись к сложившейся ситуации и сделать все возможное, чтобы помешать распространению вируса, передала горуправа.

Клубы пообещали тщательно следовать правилу дистанцирования посетителей и при необходимости задействовать дополнительную команду работников. Для проверки состояния здоровья посетителей будут измерять их температуру тела. Кроме того, клубы согласились и в дальнейшем тщательно следить за тем, чтобы алкоголь не продавали нетрезвым людям.

В течение двух последующих недель поддержавшие соглашение клубы не будут впускать больше 200 человек. В том числе, в большинстве из этих клубов число посетителей существенно ниже, например, в Level оно составляет 50 человек, а в Shooters сто человек.

По словам мэра Тарту Урмаса Клааса, вспышку коронавируса в Тарту связывают с рядом развлекательных учреждений. «Поэтому мы сочли правильным договориться о правилах, чтобы содействовать разрешению ситуации. Для этого всем — и держателям ночных клубов, и их посетителям — нужно вместе приложить усилия и вести себя ответственно», - сказал Клаас.