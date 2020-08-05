УЕФА будет засчитывать технические поражения клубам за неявку на матчи еврокубков

Отмечается, что решение исполкома УЕФА продиктовано текущей ситуацией с распространением COVID-19, в том числе различными ограничениями на поездки, которые были введены по всему континенту из-за продолжающегося кризиса. Новое приложение регулирует ограничения в отношении стадионов и стран, введенные местными властями, тестирование и допуск игроков, возможные переносы матчей, а также специальные правила для ускоренного рассмотрения протестов и апелляций.

Итак, клубы будут обязаны за два дня до жеребьевки уведомлять УЕФА о существующих ограничениях и изменениях, которые вносят местные власти. В том случае, если этой информации не будет, а какая-то из команд откажется выйти на поле, она получит техническое поражение со счетом 0:3.

В случае установления местных ограничений для въезда, клуб-хозяин матча должен предложить альтернативный вариант его проведения на нейтральном поле. В противном случае он получит техническое поражение. Если ограничения введены после дедлайна, то принимающий клуб признается ответственным за срыв встречи и также получает техническое поражение.

Если оба клуба отказываются играть, их исключат из еврокубка на этот сезон.

Команда обязана выходить на поле, если в ней набирается 13 незараженных игроков (с учетом одного вратаря) из основной заявки. УЕФА может перенести матч с учетом установленного для каждого этапа дедлайна, но если не получается организовать игру в эти сроки, команда получает техническое поражение.

🔥 #ЛигаЕвропы возвращается уже сегодня 👏



Вечером станут известны четыре участника 1/4 финала ➡️ https://t.co/ybaNQKt1qS



⌚️ Время - СЕТ pic.twitter.com/vvW9zQe3ow — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 5, 2020