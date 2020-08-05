Картина дня: тартуский боец против ИГИЛа, ухудшение ситуации с коронавирусом, подробности аварии на Лаагна-теэ и заблудившийся грибник

ТУ начинает новое исследование по коронавирусу: вы уже получили приглашение?

Ученые Тартуского университета приглашают 2400 эстоноземельцев принять участие в пятом этапе исследования распространяемости коронавируса, чтобы выяснить, насколько вспышки заболевания в последние недели повлияли на распространение вируса. Читать дальше...

Норвегия боится распространения коронавируса со ставшего очагом инфекции судна на сушу. На борту были и туристы из Эстонии

В Норвегии была обнаружена вспышка коронавируса на круизном лайнере MS Roald Amundsen, что вызвало резкую критику в адрес владельца судна Hurtigruten. Есть опасения, что вирус мог распространиться в портовые города, где судно делало остановки. Читать дальше...

Подозреваемый в тяжелой аварии на Лаагна-теэ: "Меня подрезали. Аварию спровоцировал не я"

Как сообщила в среду на заседании в Таллиннском окружном суде окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Диана Хелила, результаты экспертизы свидетельствуют о том, что во время произошедшей в июне аварии на Лаагна-теэ в Таллинне, в результате которой погибли два человека, автомобиль BMW ехал со скоростью 192 км/час. Читать далее...

В Маарду три человека пострадали в результате ДТП

Сегодня вечером в Маарду три человека пострадали в результате столкновения грузовика и фургона. Читать дальше...

Руководство ночных клубов защищает свой бизнес и тычет пальцем в носителей вируса

Прозвучавший в понедельник призыв тартуской кризисной комиссии восстановить ограничения, действовавшие до 1 августа для многих увеселительных заведений, вызывает негодование в самих клубах. Одновременно возникли дебаты о том, что в свете вероятности возникновения второй волны коронавируса имеет ключевое значение: будут ли ограничения точечными или по всей стране. Читать далее...

Судьба пенсионной реформы решится в октябре

Во вторник пленум Государственного суда собрался, чтобы рассмотреть просьбу президента Керсти Кальюлайд признать противоречащей Конституции принятую Рийгикогу 11 марта реформу обязательной накопительной пенсии. Обсуждение, в котором приняли участие как сторонники, так и противники реформы, продлилось пять часов. Окончательное решение суд пример только осенью. Читать далее...

Хватка эстонских клещей не ослабевает

Теплая и влажная погода спровоцировала активность клещей и, кажется, что от них нигде нет спасения – уже даже не надо идти в лес, чтобы быть укушенным, достаточно прогулки по городу. Статистика Департамента здоровья подтверждает, что маленькие, но крайне опасные кровопийцы объявили жителям Эстонии настоящую войну и пока наше положение оставляет желать лучшего – пострадавших от этих паразитов в этом году значительно больше, чем в прошлом. Читать далее...

За две недели в Таллинне собрали сотни килограммов испанских слизней

В середине июля вице-мэр Таллинна Калле Кландорф призвал горожан и районные управы бороться с распространением испанского слизня на территории столицы Эстонии. Всего за две недели удалось собрать несколько сотен килограммов вредителей. Читать дальше...

Авиакомпания airBaltic вводит временную возможность смены пункта назначения рейса

Латвийская авиакомпания аirBaltic временно ввела новые правила, которые позволяют пассажирам, чьи рейсы были отменены из-за изменений ограничений на поездки менее чем за 14 дней до запланированного вылета, сменить запланированный пункт назначения на другой без дополнительной платы. Читать далее...

Телефонные мошенники выманили у жителей Эстонии свыше 100 000 евро

По сообщению Союза банков Эстонии, на страну обрушилась волна телефонных мошенничеств. Все указывает на то, что жертвами стали сотни людей, которые суммарно лишились более 100 000 евро. Читать далее...

Потрясения на эстонском рынке съемного жилья и их последствия

Рынок съемного жилья - большой сегмент рынка недвижимости. Студенты, свои и иностранные, гастарбайтеры из дальнего и ближнего зарубежья, молодые семьи, туристы, наконец - спрос огромен. Что сейчас происходит на этом рынке и как повлиял на него коронакризис? Читать дальше...

Причиной потопа на Рейди-теэ стали забитые водоприемники

Во вторник, 4 августа, проливной дождь вызвал на Рейди-теэ локальные затопления, причиной этому стали засоренные мульчей водоприемники. Читать дальше...