Департамент здоровья: если больной умышленно подвергает угрозе здоровье другого человека, то последует наказание

- С начала июня и до конца июля Департамент здоровья присматривал за большим количеством людей. Справляетесь ли вы с тартуским и ида-вирумааским очагами?

- Да, справляемся. Количество зараженных и находившихся с ними в близком контакте департаменту по силам, при необходимости мы можем привлечь к этому еще работников.

- Как часто вы звоните находившимся в контакте или следите за тем, находятся ли они дома, выдерживают ли двухнедельный срок? Когда наступает тот момент, что вы говорите им о необходимости отправиться на тестирование?

- Когда нужно идти на тестирование, выясняется в сотрудничестве с семейным врачом. Департамент здоровья связывается с семейным врачом, после чего принимается решение, когда будет правильно отправить человека на тестирование.

Звонки зависят от того, насколько пациент идет на сотрудничество. Иногда человек не может вспомнить всех деталей, поэтому приходится звонить ему чаще. Другому нужна большая поддержка, некоторым звонят каждый день, некоторым два раза в неделю. Все индивидуально.

- От одного человека началось большое и быстрое заражение. Много спрашивают о том, будет ли за такое назначено наказание?

- Наказание зависит от ситуации, не хотелось бы наказывать в любой ситуации. Люди не распространяют эту болезнь умышленно. Но если есть подозрение, что это делают умышленно, больной намеренно ставит под угрозу здоровье других людей, то наказание последует.

- Есть ли сейчас люди, которые находятся в так называемом черном списке Департамента здоровья?

- Такого черного списка нет, но есть один человек, в отношении которого возбуждено производство по проступку.

- Все началось с ночного клуба. Нужно ли накладывать ограничения на все ночные клубы или это можно сделать только в Тарту?

- Конечно, рано выходить на уровнь всей Эстонии, поскольку мы говорим о двух крупных тартуских очагах, заболели в основном молодые люди. Часто именно ночные клубы становятся местом опасности, где такие вещи могут происходить: правила близкого контакта не соблюдают, люди не держат дистанцию, возможно, не выполняются и требования гигиены.

От ночных клубов и общих праздников в Тарту сейчас было бы разумно отказаться. Люди сами могли бы не посещать сейчас ночные клубы. Конкретные ограничения зависят от поведения людей. Заболеваемость и взятие распространения под контроль в наших руках.

- Нужно ли увеличить надзор на границах?