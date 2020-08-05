Ирья Лутсар об исследовании в Эстонии: у 80 процентов больных COVID-19 не было ни одного симптома

«Их очень много. У 80 процентов не было ни одного симптома, то есть они сами не знали, что обладают какими-то симптомами. Мы спрашивали о 15 различных симптомах», - сказала Лутсар.

Однако, по ее словам, неизвестно, заражают ли люди с незначительными симптомами окружающих. «Мы знаем, что за два дня до возникновения симптомов заболевания и в течение десяти дней после их появления человек инфекционно опасный. Но неясно, распространяют ли эти бессимптомные вообще вирус», - заявила Лутсар.

В то же время у них выработались антитела и к настоящему моменту неизвестно ни об одном случае, когда заражение произошло повторно.

Хорошо или плохо, что среди нас много бессимптомных больных? По мнению Ирьи Лутсар, безусловно, хорошо, если человек приобрел иммунитет к COVID-19 без тяжелых симптомов. В то же время, если выяснится, что бессимптомные все-таки распространяют заболевание, то это плохая новость.

«Ведь больной человек лежит в кровати, а бессимптомные и люди с легкими симптомами в таких случаях являются самыми серьезными распространителями», - добавила Лутсар.