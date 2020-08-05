Ирья Лутсар об исследовании в Эстонии: у 80 процентов больных COVID-19 не было ни одного симптома

Исследование на антитела к коронавирусу, стартовавшее в мае, близится к завершению. По словам одного из его авторов, вирусолога Ирьи Лутсар, проведенное на Сааремаа и в Ыйсмяэ исследование показало, что у львиной доли тех, кто переболел коронавирусом во время первой волны, заболевание протекало бессимптомно, пишет Postimees.
«Их очень много. У 80 процентов не было ни одного симптома, то есть они сами не знали, что обладают какими-то симптомами. Мы спрашивали о 15 различных симптомах», - сказала Лутсар.
Однако, по ее словам, неизвестно, заражают ли люди с незначительными симптомами окружающих. «Мы знаем, что за два дня до возникновения симптомов заболевания и в течение десяти дней после их появления человек инфекционно опасный. Но неясно, распространяют ли эти бессимптомные вообще вирус», - заявила Лутсар.
В то же время у них выработались антитела и к настоящему моменту неизвестно ни об одном случае, когда заражение произошло повторно.
Хорошо или плохо, что среди нас много бессимптомных больных? По мнению Ирьи Лутсар, безусловно, хорошо, если человек приобрел иммунитет к COVID-19 без тяжелых симптомов. В то же время, если выяснится, что бессимптомные все-таки распространяют заболевание, то это плохая новость.
«Ведь больной человек лежит в кровати, а бессимптомные и люди с легкими симптомами в таких случаях являются самыми серьезными распространителями», - добавила Лутсар.
Также исследование показало, что очень мало людей столкнулись с этим вирусом. Конечно, на Сааремаа их значительно больше, чем в Ыйсмяэ. «Мало кто столкнулся с этим вирусом, то есть, другими словами, большинство людей чувствительны к этому вирусу и могут заболеть. Точные цифры я не хотела бы озвучивать до завтра, когда я ознакомлю правительство с результатами исследования», - заключила вирусолог.