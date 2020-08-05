Ср, 5.08.2020
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  • Посетитель еще одного популярного тартуского бара сдал положительный тест на коронавирус

Посетитель еще одного популярного тартуского бара сдал положительный тест на коронавирус

Люди на улице Рюйтли возле бара Möku

ФОТО: Margus Ansu

Находящийся в Тарту бар Möku сообщил на своей странице в Facebook, что один из клиентов бара получил положительный результат анализа на коронавирус, пишет Postimees.

Посетитель с подтвержденным диагнозом был в баре в субботу, 1 августа.

Департамент здоровья и руководство Möku просят всех, кто был в прошлую субботу в этом баре внимательно следить за своим здоровьем и в случае возникновения симптомов в дыхательных путях связаться со своим семейным врачом. Позвонить можно и в центр семейных врачей по номеру 1220.

Всем посетителям напоминают, что при входе в бар и у туалетов установлены средства для дезинфекции рук, которыми обязательно  нужно пользоваться. Также во внутренних помещениях нужно носить маски и держать дистанцию с другими посетителями.

Прежний очаг распространения коронавируса в Тарту был связан с человеком, который 18 июля ходил в ночной клуб Vabank. Кроме того, заражения выявлены и у тех, кто 24 июля посещал бар Naiiv.

Всем, кто был в этих местах, нужно следить за своим здоровьем и при появлении симптомов тут же обращаться к семейному врачу или медсестре.

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