Яак Валге: отсрочить угасание нации может укрепление института брака

Осенью начнется подготовка к референдуму по вопросу о браке, который согласно плану проведут в 2021 году одновременно с выборами в местные самоуправления. Каковы действительные предпосылки для этого референдума, пишет в Postimees историк и политик Яак Валге (EKRE).
Если в период между двумя мировыми войнами Эстония по количеству референдумов была в Европе на втором месте после Швейцарии, то после восстановления независимости Эстония по этому показателю уже одна из последних в Европе. Как будто бы до сих пор присутствует страх, что у народа лихорадка, и он не может принимать решений. Однако, конечно, не стоит проводить референдумы ради самих референдумов.
В соответствии с соглашением правящей коалиции в 2021 году вместе с выборами в местные собрания необходимо провести всенародное голосование, где спрашивалось бы, нужно ли дополнить конституцию пунктом, что браком считается союз мужчины и женщины. Этой осень должна начаться подготовка к референдуму.
Это не является обязательным референдумом, для осуществления которого необходимо, чтобы три пятых состава парламента проголосовали «за» то есть, по меньшей мере, нужен 61 голос, которые, однако, табло Рийгикогу в случае этого голосования не показывает.
Однако это также не является обманом граждан, как намекает Вахур Кооритс и утверждает Индрек Саар (Eesti Päevaleht, 27 июня 2020). Юридически необязательные референдумы довольно распространены, и в большинстве стран можно проводить только такие референдумы. Обычно их провозглашают политически обязательными, потому что непорядочно игнорировать волю большинства граждан. Например, референдум по Брекзиту не был юридически обязательным, однако британские демократические власти безусловно приняли это, хоть и с небольшим перевесом, но все же четкое решение.
Если же рассматривать действительную политическую ситуацию, то оказывается, что изменение конституции – если граждане изъявят подобное желание на референдуме – можно будет реализовать после следующих выборов в парламент, которые состоятся весной 2023 года.
Индрек Кийслер находит, что референдум по вопросу, может ли брак быть заключен только между мужчиной и женщиной, следовало бы отменить в интересах сохранения общественного порядка. «Это просто политическая чаша с ядом, из которой будут распылять эти яды в публичном пространстве все следующее лето и осень. Черпать яд из этой чаши будут как сторонники, так и противники». Кийслер считает, что перед всенародным голосованием по всей Эстонии вновь будут возведены виртуальные баррикады, «где из пушек будут палить тем же снарядом, который использовали уже в 2014 и 2015 годах». По его мнению, это будет похоже на лобовое столкновение, и было бы проще, если бы решением таких вопросов занимались в Рийгикогу, «которое именно для таких целей было выбрано народом» (ERR, 16 июля 2020). Также Кийслеру не нравится, что референдум собираются проводить в один день с выборами в местные собрания. Он полагает, что это сместит фокус внимания с вопросов местной жизни, которыми, по его мнению, являются школы, дороги, а также создание новых рабочих мест и интересных возможностей для отдыха. Социал-демократ Эйки Нестор даже заявляет, что этот референдум «нелепый и бессмысленный» (ERR, 17 июля 2020).
Подобные референдумы по вопросу брака в XXI веке – где в случае положительного ответа брак обозначат уже известным всем понятием, а в противном случае разрешат однополые браки – проводились во многих странах, и с учетом отдельных штатов США, получится более полусотни раз. Референдумы проводятся как отдельно от выборов, так и в некоторых случаях совместно с президентскими или выборами в местные самоуправления. Проводить выборы и референдум в одно время попросту дешевле, и это удобнее для граждан.
Однако то, что где-то так делали и делают, не является аргументом. В авторитарных странах референдумы действительно являются средством консолидации власти. Их проводят по темам, в которых заинтересовано правительство, а необходимый результат обеспечивается ограничением свободы слова и прочими манипуляциями. Другие темы в случае честного проведения референдума действительно могли бы пошатнуть общественный порядок, если использовать слова Кийслера. Однако только общественный порядок авторитарного государства. Эстония не является авторитарным государством, и проведение честного всенародного голосования является единственной гарантией, что она таковой никогда не станет.
Я согласен с Индреком Кийслером, что референдум не ограничивается одним только голосованием. Гораздо важнее обозначение самой темы и прения по ней. Однако дискуссии нельзя приравнивать к распылению яда. В демократических странах референдум не является лобовым столкновением или нарушением общественного порядка. Наоборот, порядок нарушает замалчивание тем, значимых для общества. В интересах общественного порядка свобода выбора, а не нерешительность и нечеткие цели. Например, Швейцария – это страна с неоднородным населением, где одна из основ сильной идентичности – это совместное решение важных вопросов. В парламенте также решает большинство голосов, что является главным принципом демократии. Однако референдумы дают более четкий результат, потому что в большинстве случаев разногласия не идут по партийной линии.
В 1923 году в Эстонии прошел референдум, казалось бы, по малозначимому вопросу, а именно - стоит ли в начальной школе преподавать богословие как предмет по выбору. На самом деле решение по этому вопросу означало выбор, должна ли политика Эстонии далее придерживаться марксистского и леворадикального направления или пришло время это изменить.
Суть референдума следующего года также состоит не в том, давать ли представителям ЛГБТ+ сообщества дополнительные права или нет (хотя Кооритс, Саар, Кийслер и Нестор, кажется, пытаются интерпретировать это таким образом), а в решении более важного вопроса.
Если вы попадете в Грецию, на родной остров Пифагора, Самос, то вечером вам бросится в глаза контраст между темным островом и озаренным светом берегом Турции, находящимся в полутора километрах. Причина в плотности населения Турции, которая в несколько раз выше. Когда-то население Самоса составляло 78 000 жителей, сейчас осталось только 33 000. Остров Самос не является исключением, вернее не будет исключением, если текущая тенденция сохранится. В Греции, где один из самых низких показателей рождаемости в Европе, согласно средней оценке ООН в 2100 году вместо нынешних 10,4 миллиона человек, возможно, будет проживать 6,6 миллионов; а если сохранятся все нынешние условия, то 5 миллионов человек. В обоих случаях большая часть из них будет не этническими греками. Это значило бы, что греческая нация – нация носителей античной культуры - угасала или даже вымирала, и это в исключительно короткие сроки.
Прогноз для Эстонии оказался немного лучше из-за более высокого уровня рождаемости: в первом случае 840 000 жителей, во втором – 630 000. Конечно, все сценарии развития зависят от разных предпосылок, и если мы учтем рост иммиграции в последние годы, то население Эстонии могло бы быть к XXII веку выше, однако в таком случае доля эстонцев была бы ниже половины. Прогнозы, недавно опубликованные группой американских ученых в журнале The Lancet, предполагают другие, однако не менее досадные перспективы для эстонцев и греков (The Lancet, 14 июля 2020). В этих данных можно усомниться, и, конечно, сценарии могут быть разными, однако при сохранении нынешних тенденций они все будут удручающими.
3 мысли
- Юридически необязательные референдумы обычно провозглашают обязательными, потому что непорядочно игнорировать волю большинства граждан.
- Помимо голосования гораздо важнее обозначение самой темы и прения по ней. Однако дискуссии нельзя приравнивать к распылению яда. Опасно, наоборот, замалчивать значимые темы.
- За последние несколько десятилетий мы столкнулись с атакой на существующие ценности, которая меняет наше самосознание, что, в свою очередь, связано со снижением рождаемости.
Как это связано с браком между мужчиной и женщиной? Есть два объяснения. Во-первых, нет сомнений, что именно в семьях, где родители состоят в крепком браке, рождается в среднем больше детей, и они оказываются более жизнеспособными. Таким образом, если мы хотим избежать или отсрочить угасание нашей нации, одним из способов было бы укрепление института брака, а не его разрушение. Действительно, лишь одним из многих методов, который, однако, укажет нужное направление.
Вторая причина гораздо шире. За последние несколько десятилетий мы, наряду с другими западными странами, столкнулись не только со снижением рождаемости, но и с крайне жесткой атакой на существующие ценности: глобализация, одобрение иммиграции и мультикультурализма, гедонизм, квир-идеология, феминизм четвертой волны, попытки пересмотреть концепцию демократии, нынешние тенденции к подавлению людей европейского происхождения и переоценка истории. Они вводятся, в том числе, путем цензуры политкорректности, они меняют наше самосознание, наше представление о том, кем мы были, кем являемся сейчас и кем хотим стать. Нет сомнений, что эти изменения связаны со снижением рождаемости.
Все это происходит в очень короткие сроки, учитывая долгую историю народов Европы; примерно в такие же короткие сроки, когда в России и Германии были внедрены коммунизм и национал-социализм. Пугает то, что там это удалось, хоть и на некоторое время.
Очевидно, что изменения в обществе всегда необходимы, и, возможно, наше общество поддерживает переоценку института семьи и другие быстрые перемены, которые противопоставляются общепринятым взглядам. Однако может быть, не поддерживает. Референдум поможет выявить стратегический выбор эстонского общества – то, каким мы представляем себе наше будущее.
Будущее важно как на уровне общенациональной, так и местной политики. При создании рабочих мест и возможностей для отдыха, которым, по мнению Кийслера, референдум помешает, важен мотив, для чего это делается. Редактирование без знания цели, если использовать слова Эйки Нестора «нелепо и бессмысленно».