Яак Валге: отсрочить угасание нации может укрепление института брака

Подобные референдумы по вопросу брака в XXI веке – где в случае положительного ответа брак обозначат уже известным всем понятием, а в противном случае разрешат однополые браки – проводились во многих странах, и с учетом отдельных штатов США, получится более полусотни раз. Референдумы проводятся как отдельно от выборов, так и в некоторых случаях совместно с президентскими или выборами в местные самоуправления. Проводить выборы и референдум в одно время попросту дешевле, и это удобнее для граждан.

Однако то, что где-то так делали и делают, не является аргументом. В авторитарных странах референдумы действительно являются средством консолидации власти. Их проводят по темам, в которых заинтересовано правительство, а необходимый результат обеспечивается ограничением свободы слова и прочими манипуляциями. Другие темы в случае честного проведения референдума действительно могли бы пошатнуть общественный порядок, если использовать слова Кийслера. Однако только общественный порядок авторитарного государства. Эстония не является авторитарным государством, и проведение честного всенародного голосования является единственной гарантией, что она таковой никогда не станет.

Я согласен с Индреком Кийслером, что референдум не ограничивается одним только голосованием. Гораздо важнее обозначение самой темы и прения по ней. Однако дискуссии нельзя приравнивать к распылению яда. В демократических странах референдум не является лобовым столкновением или нарушением общественного порядка. Наоборот, порядок нарушает замалчивание тем, значимых для общества. В интересах общественного порядка свобода выбора, а не нерешительность и нечеткие цели. Например, Швейцария – это страна с неоднородным населением, где одна из основ сильной идентичности – это совместное решение важных вопросов. В парламенте также решает большинство голосов, что является главным принципом демократии. Однако референдумы дают более четкий результат, потому что в большинстве случаев разногласия не идут по партийной линии.

В 1923 году в Эстонии прошел референдум, казалось бы, по малозначимому вопросу, а именно - стоит ли в начальной школе преподавать богословие как предмет по выбору. На самом деле решение по этому вопросу означало выбор, должна ли политика Эстонии далее придерживаться марксистского и леворадикального направления или пришло время это изменить.

Суть референдума следующего года также состоит не в том, давать ли представителям ЛГБТ+ сообщества дополнительные права или нет (хотя Кооритс, Саар, Кийслер и Нестор, кажется, пытаются интерпретировать это таким образом), а в решении более важного вопроса.