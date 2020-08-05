Причиной потопа на Рейди-теэ стали забитые водоприемники

По словам руководителя инженерного отдела Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Ханнеса Вага, специальное решение в водоприемниках на Рейди-теэ задерживает летящие с дороги крупные частицы, чтобы те в свою очередь не попадали в насосную станцию и в море, пишет Rus.ERR.

«Летящая из-под колес дождевая вода смысла с зеленой зоны мульчу, которая затем попала в водоприемник и забила его. Из-за этого в некоторых местах на Рейди-теэ возникли локальные затопления», - пояснил Вага, добавив, что в среду утром канализационная система была проверена и очищена, и нормальный отвод дождевой воды восстановлен.