Зеленский посмертно наградил погибшего в Донбассе гражданина Эстонии

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом «За мужество» III степени погибшего в Донбассе гражданина Эстонии Николая Ильина, сообщает Rus.ERR со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.
«Имена героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами. Спасибо каждому военному, который защищает Украину и границы нашего государства», - сказал Владимир Зеленский.
Вместе с погибшим сержантом Николаем Ильиным, посмертные ордена получили старший солдат Игорь Вивчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Алексей Золин и лейтенант Дмитрий Красногрудь.
Напомним, что 13 июля на линии фронта погиб медик Сил обороны Украины, родившийся в Белоруссии гражданин Эстонии Николай Ильин. Министр иностранных дел Украины увидел в этом инциденте признаки военного преступления со стороны России.
Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подтвердил, что Ильин в 2006 году приехал в нашу страну в качестве стипендиата в рамках проекта, был в статусе беженца и получил эстонское гражданство.