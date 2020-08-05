Зеленский посмертно наградил погибшего в Донбассе гражданина Эстонии

«Имена героев, отдавших жизнь за территориальную целостность и независимость Украины, навсегда останутся в памяти поколений украинцев. Их подвиг, непреодолимую силу и любовь к Родине невозможно измерить никакими наградами. Спасибо каждому военному, который защищает Украину и границы нашего государства», - сказал Владимир Зеленский.

Вместе с погибшим сержантом Николаем Ильиным, посмертные ордена получили старший солдат Игорь Вивчаренко, сержант Ярослав Журавель, сержант Алексей Золин и лейтенант Дмитрий Красногрудь.

Напомним, что 13 июля на линии фронта погиб медик Сил обороны Украины, родившийся в Белоруссии гражданин Эстонии Николай Ильин. Министр иностранных дел Украины увидел в этом инциденте признаки военного преступления со стороны России.