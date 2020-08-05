Невероятная история эстонского парня: избежал пуль ИГИЛа в Сирии, но не уберегся от ножа на родине

После семи месяцев боев в Сирии Роберт решил уехать навсегда. Эмили, которую он хотел найти, до сих пор остается пропавшей без вести.

Еще один ошеломительный поворот

Слушая рассказ Роберта, я пытаюсь его понять. Какого черта нужно было идти на поиски смерти? Что заставляет эстонского парня сражаться по собственной инициативе и убивать людей? Встретился, пошел, увидел, выстрелил - жизнь Роберта выглядит как одна большая череда совпадений, трагическим пуантом которой стало внезапное ножевое ранение в родном городе, в собственном доме.

Октябрь 2017 года. Стук в дверь. Роберт открывает дверь. Мужчины с траурными венками нападают на него с кухонными ножами. Начинается кровавая схватка, Роберт быстро хватает самодельный нож и сопротивляется. Он получил серьезные ножевые ранения и нуждался в реанимации.

На суде выяснилось, что пришедшие с ножами мужчины в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, собирались выяснять отношения совсем в другой квартире, но ошиблись этажом. Стечение обстоятельств.

Ходивший в Сирии по краю между жизнью и смертью Роберт впал в кому на семь дней, потерял четверть легкого и, вероятно, умер бы, если бы не дрался. В Тарту. В своем собственном доме.

Кто есть кто в сирийской войне?

Центральное правительство Сирии: восстание, начавшееся в 2011 году, было направлено против режима президента Сирии Башара аль-Асада, который правил страной с 2000 года. Аль-Аcады жестко правили Сирией с начала 1970-х годов, кроваво подавив несколько восстаний. За аль-Асадами стоит религиозная группа алавитов, которая живет в основном в Латаакии на Средиземном море, а также шииты и в меньшей степени сунниты.

Иран: Иран и Сирия - стратегические партнеры. Иран рассматривает Сирию как стратегический буфер против интересов суннитской Саудовской Аравии и США. Иран снабжал своего союзника и помогал ему с начала гражданской войны. С 2013 года иранские войска официально участвуют в сирийской войне.

Хезболла: Действующие в Ливане шиитская политическая партия и военная группировка тесно связаны с Сирией и Ираном, где они получают финансовую поддержку и военную технику. Военизированное крыло партии считается более сильным, чем армии самого ливанского государства, страдающего от гражданских войн и различных религиозных распрей. В нескольких западных странах, включая США, движение было объявлено террористической организацией.

Сирийская оппозиция: пестрая группа противников аль-Асада, которые хотят покончить с режимом. Сюда входят как умеренные, так и исламские экстремисты. Их периодически поддерживают Катар, Саудовская Аравия, США, Великобритания, Франция, а также соседняя Турция, которая оказывает им военную помощь в регионе.

ИГИЛ: исламская террористическая группировка, вступившая в гражданскую войну в 2013 году. В следующем году она через границу вторглась в Ирак. Так называемый золотой век пришелся на 2014-2015 годы, когда были взяты под контроль большие территории как Сирии, так и Ирака, где контролировался Мосул, второй по величине город страны. Сегодня действует только в нескольких пустынных районах Сирии и Ирака.

Сирийские демократические силы: ядро ​​составляют Отряды народной самообороны (YPG), которые Турция считает террористической группировкой, а западные страны - нет. Основаны в 2011 году. Были центром борьбы с ИГИЛ. Страны, участвующие в операции «Внутренняя решимость» против ИГИЛ, также сражались вместе с ними. База находится на северо-востоке Сирии, где живут преимущественно курды.