ТУ начинает новое исследование по коронавирусу: вы уже получили приглашение?

По словам профессора семейной медицины Тартуского университета и руководителя исследования по эпиднадзору за коронавирусом Руть Калда, в течение лета исследователи отслеживали ежедневную статистику инфекций, чтобы по мере увеличения числа случаев начать сбор данных о текущем распространении вируса. «Из возникших в Тарту очагов инфекции болезнь распространилась и дальше, и нам нужна более подробная информация о том, распространился ли вирус на другие части Эстонии и насколько сильно», - сказала Калда.

Она добавила, что весной люди, в общем случае, были более осторожны, но лето неизбежно привело к более активному общению, а также к поездкам на отдых за пределы Эстонии. «Никто из нас не хочет, чтобы общегосударственные ограничения весны повторились, и поэтому мы должны выяснить, является ли вспышка, начавшаяся в Тарту, локальной или она стала более масштабной».

По словам Калда,о необходимости осторожности также предупреждают результаты проведенного Тартуским университетом исследования антител к коронавирусу KoroSero-EST-1, согласно которым только у одной пятой людей с коронавирусом наблюдаются какие-либо симптомы, характерные для вирусного заболевания.

«Эти знания подтверждают предыдущее мнение, что распространители вируса могут не знать о риске заражения. Поэтому мы не можем осуждать зараженных, но можем многое сделать, чтобы предотвратить распространение вируса, - сказала Калда. - Разумно избегать многолюдных мероприятий и вечеринок, на которых невозможно соблюдать дистанцию, или носить маску на этих мероприятиях. Не следует посещать вечеринки даже в случае легких симптомов".

Выбранные случайным образом на основе данных регистра народонаселения люди 6 августа получат от исследовательской компании Emor по электронной почте или SMS приглашение участвовать в опросе. После заполнения анкеты с респондентом согласовываются время и место проведения назофарингального теста . Участие является добровольным для всех получателей приглашения. После анализа данных Тартуский университет представит результаты исследования правительству.

Помимо мониторинга COVID-19 и исследования Koro-Sero-EST, в Тартуском университете начаты еще два исследования, в ходе которых исследователи будут собирать данные о распространении и природе вируса.