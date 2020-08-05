Норвегия боится распространения коронавируса со ставшего очагом инфекции судна на сушу

Судно прибыло в северный норвежский порт Тромсё в прошлую пятницу после недельного плавания у архипелага Шпицберген. Местные власти сейчас прилагают все усилия, чтобы предотвратить распространение вируса на суше.

По прибытии в порт Тромсё, четыре члена экипажа корабля были доставлены в больницу, где у них был подтвержден Covid-19. Еще 32 случая заражения были выявлены в ходе тестов, проведенных среди команды. По состоянию на вчерашний день среди пассажиров и членов экипажа круизного лайнера, совершившего двухнедельное плавание в последние две недели июля, уже выявлено как минимум 43 случая заражения вирусом. Однако неизвестно, сколько норвежцев могло заразиться при контакте с людьми на борту Roald Amundsen.

AP пишет, что, поскольку судно останавливалось во многих портах на западном побережье Норвегии, позволяя пассажирам сходить на берег, есть опасения, что инфекции, обнаруженные на судне, не будут последними и вирус может распространиться в норвежских городах.

На борту есть пассажиры из Эстонии

Поскольку на борту находились пассажиры и члены экипажа со всего мира, точно неизвестно, как произошла вспышка. По данным норвежского информационного агентства NTB, большинство коронапозитивных членов экипажа были с Филиппин. Большинство пассажиров были норвежцами, но, как сообщает AFP, на борту находились туристы из Эстонии, Латвии, Франции, США, Дании, Германии и Великобритании. По данным местных изданий, находившимся на борту лайнера предписано оставаться на домашнем карантине.

В связи со вспышкой коронавируса резкой критике подверглась судоходная компания Hurtigruten, которая, по словам министра здравоохранения Бента Хёи, обратилась к правительству за разрешением на продолжение рейсов и предоставила документы, подтверждающие, что все необходимые требования были выполнены. Норвежская полиция также начала расследование дела.

«Это серьезная ситуация для всех участников. Мы были недостаточно хороши, мы совершали ошибки», - сказал Даниэль Скьельдам, председатель правления компании. Судоходная компания извинилась и взяла на себя полную ответственность, заявив, что согласно первоначальному расследованию, компания не приняла адекватных мер предосторожности при найме иностранных рабочих и не информировало пассажиров достаточно быстро. По информации компании, трудовые мигранты прошли тестирование при выезде с родины, но не прошли карантин перед началом работ на судне

Компания скрывала информацию

По данным норвежского национального телерадиовещания NRK, компания знала о подозрении на коронавирус несколькими днями ранее, и Норвежский институт общественного здравоохранения (FHI) дал Hurtigruten два дня, чтобы проинформировать пассажиров о том, что компания и пообещала сделать. Однако, когда в пятницу стало ясно, что компания нарушила соглашение с FHI и не проинформировала всех клиентов на борту в предыдущие недели, агентство само опубликовало эту информацию. Скьельдам сказал NRK, что это проблема коммуникации, и попыток что-либо скрыть со стороны компании не было.