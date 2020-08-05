Планирующая открытие магазинов в Эстонии сеть Lidl существенно увеличила уставной капитал дочерней фирмы

Lidl Eesti OÜ начала строительство магазинов в Нарве, Тарту, Ласнамяэ и Кристийне. В финансовом году, закончившемся в феврале, компания приобрела четыре объекта недвижимости, было выдано четыре разрешения на строительство и началось строительство первого магазина.

Всего Lidl Eesti инвестировала в долгосрочные активы 29,4 миллиона евро. Убыток компании составил 8,7 миллиона евро, его она намерена покрыть за счет будущей прибыли.

Для финансирования инвестиций акционер компании, немецкая компания CE-Beteiligungs-GmbH, увеличила уставный капитал компании на 18 миллионов евро. На отчетную дату увеличение уставного капитала не было зарегистрировано в коммерческом регистре.

Уставной капитал Lidl Eesti OÜ по номинальной стоимости составлял 19,5 миллиона евро, что на 14 миллионов больше, чем годом ранее. У компании было основное имущество на сумму 28,3 миллиона евро, из которых 24,4 миллиона евро приходились на землю и 3,4 миллиона евро на недостроенные здания.

В эстонском филиале розничной сети в течение финансового года работало в среднем 52 человека, а заработная плата составляла 1,5 миллиона евро. Годом ранее в компании было 18 сотрудников, а зарплата - почти полмиллиона евро.

По мнению правления компании, вспышка коронавируса, произошедшая в начале 2020 года, создаст тяжелую экономическую ситуацию как в Эстонии, так и в других странах мира.

«Принимая во внимание этап развития компании, руководство оценивает, что кризис с коронавирусом не окажет существенного влияния на деятельность компании. Компания продолжает подготовку к выходу на рынок и не ожидает изменений в процессе создания компании», - отметили в правлении.