Число пассажиров Таллиннского аэропорта за год упало в 4 раза, но за месяц выросло втрое

"За два последних месяца существенно выросло число авиалиний, у людей появились возможности летать в отпуск и деловые поездки. В июле возобновились авиарейсы в Варшаву, Милан, Дюссельдорф, Эдинбург и Дублин", - сказал председатель правления Таллиннского аэропорта Рийво Тувике.

Также состоялись отдельные рейсы в Малагу и Жирону (Испания) и такие украинские города, как Киев, Харьков и Львов, которые на данный момент вновь прекращены. Были доступны чартерные рейсы в Грецию.

«К сожалению, ситуация постоянно меняется, и в соответствии с числом зараженных в странах назначения могут происходить очень быстрые изменения. Поэтому мы просим пассажиров следить в режиме реального времени за планом полета и при необходимости связываться со своей авикомпанией», - сказал Тувике.

В июле также выросла средняя заполняемость рейсов, достигнув 53 процентов. «Самое крупное количество пассажиров и высокая заполняемость были прежде всего на тех рейсах, которые направлялись в страны с низким показателем ззаражения. Так, в июле в число самых популярных городов вошла Вена, куда отправлялись рейсы Air Baltic, Ryanair и Wizzair», - сказал Тувике.

Всего в июле состоялось 2140 авиарейсов — в среднем по 69 посадок и взлетов в день.

По состоянию на начало августа регулярные авиарейсы обслуживаются на 20 прямых авиалиниях. Таллиннский аэропорт просит всех пассажиров перед рейсом изучить ограничения и требования, действующие в стране, в которую они едут. Информация доступна на сайтах Reisi Targalt и Re-open EU.