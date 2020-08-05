Трамвайное движение в направлении Тонди нарушено

По данным Департамента полиции и погранохраны, в 17:45 напротив драматического театра на Пярнуском шоссе столкнулись автомобили Volkswagen Touran и Škoda Octavia.

Люди не пострадали, но движение трамвая в направлении Тонди нарушено, так как водители не могут прийти к соглашению относительно того, кто из них виноват.