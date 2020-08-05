Трамвайное движение в направлении Тонди нарушено

Сегодня вечером на Пярнуском шоссе в центре Таллинна столкнулись две машины, из-за аварии движение трамвая в направлении Тонди в настоящее время нарушено, пишет Postimees.
По данным Департамента полиции и погранохраны, в 17:45 напротив драматического театра на Пярнуском шоссе столкнулись автомобили Volkswagen Touran и Škoda Octavia.
Люди не пострадали, но движение трамвая в направлении Тонди нарушено, так как водители не могут прийти к соглашению относительно того, кто из них виноват.
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