Ср, 5.08.2020
Историческая память – категория относительная и всегда апеллирующая к настоящему. Мария Сморжевских-Смирнова
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Трамвайное движение в направлении Тонди нарушено

Трамвайное движение в направлении Тонди нарушено

Tšehhis renoveeritud tramm teeb esimesi proovisõite.

ФОТО: Uwe Gnadenteich

Сегодня вечером на Пярнуском шоссе в центре Таллинна столкнулись две машины, из-за аварии движение трамвая в направлении Тонди в настоящее время нарушено, пишет Postimees.

По данным Департамента полиции и погранохраны, в 17:45 напротив драматического театра на Пярнуском шоссе столкнулись автомобили Volkswagen Touran и Škoda Octavia.

Люди не пострадали, но движение трамвая в направлении Тонди нарушено, так как водители не могут прийти к соглашению относительно того, кто из них виноват.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ