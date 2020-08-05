Министр юстиции Аэг поддерживает систему штрафов для нарушителей карантина
Министр юстиции Райво Аэг предлагает ввести в Эстонии систему штрафов за несоблюдение карантина, но при этом не знает, как привлечь к ответственности прибывающих в Эстонию через Финляндию путешественников, чей маршрут отследить практически невозможно, пишет Rus.ERR.
По мнению министра, штрафную систему следовало бы внедрить в положения Закона о предупреждении инфекционных заболеваний и регистр наказаний: осуществить эту задачу могли бы Департамент здоровья или Департамент полиции и погранохраны.
"Что касается отслеживания маршрута прибывающих в Эстонию, то здесь есть несколько возможностей. Если, например, человек садится на паром в Хельсинки, но прибыл он в Финляндию из другой страны, то выяснить точку отправления органам правопорядка довольно непросто - в большинстве случаев приходится полагаться на честность путешественника", - добавил Аэг.
"Если он летит из третьих стран, то, конечно, есть система бронирования авиабилетов, доступ к которой у Департамента полиции и погранохраны имеется. Если же у него там был длительный перерыв или билет был куплен уже в Финляндии, то отследить уже невозможно", - признает глава Минюста.
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