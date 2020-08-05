Полицейская машина попала в аварию на шоссе Таллинн-Нарва, есть пострадавшие

По данным Департамента полиции и погранохраны, в 17:59 на 199-м километре шоссе Таллинн-Нарва в деревне Лаагна cтолкнулись легковые автомобили Honda Accord, Škoda Superb, Volkswagen Passat и Chrysler Pacifica. Одна из этих машин была полицейской машиной.

Согласно уточненным данным, Chrysler поворачивал налево, и Volkswagen врезался в него сзади. В свою очередь в Volkswagen сзади врезался автомобиль полиции.

В аварии пострадала женщина, находившаяся в автомобиле Chrysler, скорая помощь доставила ее в больницу.