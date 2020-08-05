Только треть сотрудников ночного клуба, ставшего отправной точкой новой вспышки, сделала тест на Covid-19

Хотя вероятность заражения на вышеупомянутой вечеринке была высока, глава Vabank Берта Мюрк заверяет, что пока ни у одного из их сотрудников не был диагностирован коронавирус.

Мюрк не смогла точно сказать Tartu Postimees, сколько их сотрудников прошли тестирование на коронавирус, но выразила уверенность, что около трети коллектива прошли проверку. «Пока что тест сделали те, кто сам этого хотел», - сказала она.

В то же время Мюрк добавила, что недавно они сделали тестирование "строго рекомендованным", и в ближайшем будущем также будут проверены те, у кого нет подозрений или симптомов заболевания.

«Никто добровольно не хочет эту палку в нос», - прокомментировала глава заведения подоплеку измененений.

Менеджер клуба рассказала, что, когда она узнала, что в их учреждение пришел человек с коронавирусом и симптомами, она позвонила людям, которые работали в тот вечер, и спросила об их здоровье. Через неделю после посещения потенциального вирусоносителя никто из сотрудников не жаловался на собственное здоровье и никто из них не находился в самоизоляции.

Сегодня Тартуская городская управа согласовала с представителями крупнейших ночных клубов города принципы доброй воли, что не означает больших изменений для Vabank. Клуб теперь может вместить до 200 человек, а у всех посетителей при входе измеряют температуру тела.

В свете новой вспышки коронавируса широко обсуждается вопрос о том, следует ли людям носить маски для лица в общественных местах, включая учреждения досуга. По мнению Мюрк, это было бы невозможно. «Посетители пьют разные напитки, это означает, что человек должен взяться за маску рукой, стянуть ее, выпить, а затем снова надеть маску на лицо», - сказала Мюрк, добавив, что в этом случае маска потеряет свой смысл.