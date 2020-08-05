Ср, 5.08.2020
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  • В Бельгии 225 работников мясокомбината помещены в карантин из-за вспышки COVID-19

В Бельгии 225 работников мясокомбината помещены в карантин из-за вспышки COVID-19

Westvleesi logo

ФОТО: KURT DESPLENTER/AFP/Scanpix Baltics

Одна из крупнейших компаний Бельгии по мясопереработке отправила в среду домой на карантин 225 рабочих после того, как был обнаружен кластер коронавируса, сообщила компания и местный мэр.

После тестирования работников мясокомбината Westvlees во фламандском Штадене, 18 человек показали положительный результат на коронавирус. В итоге все 225 работников комбината помещены в карантин.

Представитель Westvlees сообщил, что все сотрудники с положительным результатом теста на коронавирус работали в отделе резки.

Представитель администрации мясокомбината заявил, что внутренняя система отслеживания заболевших позволила им выявить кластер и что весь отдел резки будет отправлен в карантин как минимум на одну неделю.

Эксперты отметили, что шумная рабочая среда на мясокомбинатах и фабриках, которая заставляет рабочих повышать голос или кричать, чтобы общаться друг с другом, а также работа в закрытых, сырых и плохо вентилируемых помещениях, были определены как факторы, способствующие распространению инфекции.

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