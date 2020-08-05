В Бельгии 225 работников мясокомбината помещены в карантин из-за вспышки COVID-19

После тестирования работников мясокомбината Westvlees во фламандском Штадене, 18 человек показали положительный результат на коронавирус. В итоге все 225 работников комбината помещены в карантин.

Представитель Westvlees сообщил, что все сотрудники с положительным результатом теста на коронавирус работали в отделе резки.

Представитель администрации мясокомбината заявил, что внутренняя система отслеживания заболевших позволила им выявить кластер и что весь отдел резки будет отправлен в карантин как минимум на одну неделю.