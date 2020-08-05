Департамент: пыль и выхлопные газы не влияют на качество меда с таллиннских ульев

В рамках проведенного Таллиннским университетом в 2017 году пилотного проекта были проанализированы образцы собранного в Таллинне меда, сообщила в среду BNS главный специалист продовольственного отдела VTA Мерле Лауримаа.

«Результаты показали, что образцы меда с точки зрения химических свойств, включая содержание тяжелых металлов, были высокого качества и различались по ботаническому происхождению», - сообщила она.

По словам Лауримаа, чистый мед еще раз указывает на то, что городские улицы, парки и сады предлагают достаточно питания пчелам, а городская среда достаточно чиста, чтобы не подвергать опасности жизнь пчел и не загрязнять мед.

«Мед, собранный в Париже, Нью-Йорке, Сиднее и других крупных городах, описан аналогичным образом, - добавила она. - Пчел держат, например, в Нью-Йорке, Бостоне, Лондоне, Сиднее, Гонконге, Берлине, Токио, Торонто, Таллинне, Париже, Варшаве и других местах».