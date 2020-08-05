За первые пять дней сезона охоты в Эстонии отстреляли 11 медведей

По состоянию на среду в Ида-Вирумаа отстреляно четыре медведя, три в Ляэне-Вируском и Тартуском уездах и один в Рапласком уезде, сообщил BNS начальник управления охоты и водных ресурсов департамента окружающей среды Аймар Ракко, по словам которого, в первый день августа застрелили сразу четырех медведей.

С начала августа до конца октября в Эстонии поначалу разрешено отстрелять 87 медведей, а разрешение на охоту еще на шесть зверей находится на рассмотрении.

Согласно предварительному плану, по 17 медведей можно будет отстрелять Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа, десять в Ярвамаа, девять в Тартумаа, восемь в Ида-Вирумаа и семь в Вильянди. В Харьюмаа, Пярнумаа и Рапламаа можно застрелить по пять медведей, в Пыльвамаа трех медведей, а в Валгамаа одного медведя. В Вырумаа в этом году медведей стрелять не разрешается.

Осенью прошлого года в Эстонии проживало почти 900 медведей. Несколько лет назад это число было меньше, около 700 зверей. Таким образом, состояние популяции медведей в целом можно оценить как хорошее, хотя оно варьируется по регионам.