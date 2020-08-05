Мууга стоит на бочках с аммиачной селитрой? Риска нет, уверяет Спасательный департамент

«Катастрофа, случившаяся вчера вечером в Бейруте - детский сад по сравнению с тем, что может в любой момент случиться в Таллинне», - написал Эрнитс.

«2750 тонн аммиачной селитры взорвалось в терминале удобрений в порту Бейрута. Однако в порту Мууга есть четыре купольных склада, в каждом из которых хранится до 18 000 тонн аммиачной селитры. Если такой склад взорвется, последствия будут такими же, как и при взрыве ядерной бомбы в Хиросиме. А таких складов в порту Мууга не один, а четыре», - рассказал он.

Эрнитс также привел в пример анализ рисков, подготовленный волостью Виймси. «В 2018 году в анализе рисков, подготовленном волостью Виймси, на ясном эстонском языке говорилось, что взрыв аммиачной селитры является серьезной аварией с самыми серьезными последствиями, но связанные с этим риски не анализировались ни в одном анализе рисков опасных предприятий».

«Итак, дорогие соседи, мы сидим на ужасной бомбе и надеемся, что она не взорвется. Мир маленький, БЕЙРУТ БЛИЖЕ К НАМ, ЧЕМ МЫ ДУМАЕМ», - заключил Эрнитс.

Терминал удобрений порта Мууга гарантирует высочайшую систему безопасности

Аго Тийман, представитель DBT, оператора терминала удобрений в порту Мууга, объясняет, что Эрнитс на самом деле не знает количество хранимых нитратов. «То, что написал Пеэтер Эрнитс, - плод его фантазии. Он спросил меня, сколько мы обрабатываем селитры, и я сказал ему, что это коммерческая тайна. И не потому, что это селитра - если вы спросите, например, об обращении с карбонитом, я скажу те же слова», - сказал Тийман.

«Объем грузов, обрабатываемых каждой транзитной компанией, является конфиденциальным из-за международной конкуренции. Если бы я обрабатывал транзитом древесин, и вы спросили бы меня, сколько кубометров я делаю за месяц или год, я бы не ответил».

Тийман добавляет, что нельзя дать 100-процентную гарантию безопасности хранения вещества, но можно - 99,9-процентную гарантию.

«Никто не может дать 100% гарантии безопасности. Так же, как ни одна заправка не может дать стопроцентной гарантии, что с ними никогда ничего не случится. 99,9 процента мы даем. 100? Нет. Но то, что у нас есть самая современная система безопасности - это то, что мы гарантируем».

По данным Спасательного департамента, риск подобной аварии в Эстонии очень низок

Кристьян Отти, эксперт отдела готовности к чрезвычайным ситуациям Спасательного департамента, описывает, что в компании регулярно проходят проверки, и у крупных операторов есть меры безопасности, такие как датчики температуры и газоанализаторы, которые обеспечивают раннее предупреждение о возможной проблеме. «Основная часть - это предотвращение несчастных случаев и мониторинг, и на сегодня это работает», - говорит он.