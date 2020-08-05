Мууга стоит на бочках с аммиачной селитрой? Риска нет, уверяет Спасательный департамент

После вчерашнего взрыва в Бейруте член Рийгикогу Пеэтер Эрнитс (EKRE) написал в социальных сетях, что из-за большого количества аммиачной селитры, хранящейся в порту Мууга, «Бейрут к нам ближе, чем мы думаем». Ни Спасательный департамент, ни Муугаский порт не согласны с точкой зрения Эрнитса, пишет Postimees.
«Катастрофа, случившаяся вчера вечером в Бейруте - детский сад по сравнению с тем, что может в любой момент случиться в Таллинне», - написал Эрнитс.
«2750 тонн аммиачной селитры взорвалось в терминале удобрений в порту Бейрута. Однако в порту Мууга есть четыре купольных склада, в каждом из которых хранится до 18 000 тонн аммиачной селитры. Если такой склад взорвется, последствия будут такими же, как и при взрыве ядерной бомбы в Хиросиме. А таких складов в порту Мууга не один, а четыре», - рассказал он.
Эрнитс также привел в пример анализ рисков, подготовленный волостью Виймси. «В 2018 году в анализе рисков, подготовленном волостью Виймси, на ясном эстонском языке говорилось, что взрыв аммиачной селитры является серьезной аварией с самыми серьезными последствиями, но связанные с этим риски не анализировались ни в одном анализе рисков опасных предприятий».
«Итак, дорогие соседи, мы сидим на ужасной бомбе и надеемся, что она не взорвется. Мир маленький, БЕЙРУТ БЛИЖЕ К НАМ, ЧЕМ МЫ ДУМАЕМ», - заключил Эрнитс.
Терминал удобрений порта Мууга гарантирует высочайшую систему безопасности
Аго Тийман, представитель DBT, оператора терминала удобрений в порту Мууга, объясняет, что Эрнитс на самом деле не знает количество хранимых нитратов. «То, что написал Пеэтер Эрнитс, - плод его фантазии. Он спросил меня, сколько мы обрабатываем селитры, и я сказал ему, что это коммерческая тайна. И не потому, что это селитра - если вы спросите, например, об обращении с карбонитом, я скажу те же слова», - сказал Тийман.
«Объем грузов, обрабатываемых каждой транзитной компанией, является конфиденциальным из-за международной конкуренции. Если бы я обрабатывал транзитом древесин, и вы спросили бы меня, сколько кубометров я делаю за месяц или год, я бы не ответил».
Тийман добавляет, что нельзя дать 100-процентную гарантию безопасности хранения вещества, но можно - 99,9-процентную гарантию.
«Никто не может дать 100% гарантии безопасности. Так же, как ни одна заправка не может дать стопроцентной гарантии, что с ними никогда ничего не случится. 99,9 процента мы даем. 100? Нет. Но то, что у нас есть самая современная система безопасности - это то, что мы гарантируем».
По данным Спасательного департамента, риск подобной аварии в Эстонии очень низок
Кристьян Отти, эксперт отдела готовности к чрезвычайным ситуациям Спасательного департамента, описывает, что в компании регулярно проходят проверки, и у крупных операторов есть меры безопасности, такие как датчики температуры и газоанализаторы, которые обеспечивают раннее предупреждение о возможной проблеме. «Основная часть - это предотвращение несчастных случаев и мониторинг, и на сегодня это работает», - говорит он.
Отти добавляет, что за взрывом в Бейруте, который получил широкое освещение в средствах массовой информации, кроется знание того, что на находящемся там складе грубо и постоянно нарушались требования безопасности. Хотя Эрнитс указал, что на опасном предприятии не проводился анализ рисков, этот анализ был проведен Спасательным департаментом. «Согласно анализу рисков Спасательного департамента, вероятность такой аварии очень мала», - прокомментировал Отти.
По его словам, пока рано говорить, как катастрофа в Ливане может повлиять на требования к обращению с нитратом аммония: «В Эстонии и Европейском союзе в целом действуют строгие правила обращения с нитратом аммония, соблюдение которых должно предотвратить риск взрыва».
По данным Спасательного департамента, риск подобной аварии в Эстонии очень низок. Отти подтвердил, что в свете трагического взрыва в Бейруте Спасательный департамента в ближайшие недели нанесет инспекционный визит всем крупным компаниям, которые хранят в Эстонии большие объемы опасной аммиачной селитры.
Всего в Эстонии 7 предприятий, у которых есть разрешение на хранение аммиачной селитры в больших количествах. Три из них, компании категории А, имеют право перерабатывать более 10 000 тонн аммиачно-нитратных удобрений. «Допустимый объем не означает, что на предприятии действительно имеется такое большое количество опасных веществ. К обращению с веществом действуют ссобые требования. Эти предприятия - DBT AS в Мууга, Palsteve OÜ в Палдиски и Silsteve AS в Силламяэ. Разрешения на хранение выдаются Департаментом защиты прав потребителей и технического надзора», - объяснил Отти.
"При хранении важно, чтобы на территорию не проникали посторонние лица и чтобы вещество, содержащее нитрат аммония, не контактировало с факторами, вызывающими химические реакции. Важно избегать воздействия факторов, повышающих температуру, влажности и соприкосновения с маслами, а также прямых солнечных лучей. Также важно избегать длительного хранения вещества, то есть более шести месяцев».
По словам специалиста, условия хранения и суммы залога проверяются совместно с TTJA. По словам Отти, в этом году нарушений не выявлено: «Компании категории А проверяются один раз в год. В этом году Спасательный департамент проинспектировал три крупных предприятия по хранению аммиачной селитры в Пыхьяском регионе».