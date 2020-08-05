Ср, 5.08.2020
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  • В Рапламаа автомобиль столкнулся с мотороллером

Галерея ⟩ В Рапламаа автомобиль столкнулся с мотороллером

В среду вечером ​​в селе Калбу Раплаского уезда произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись мотороллер и легковой автомобиль, пишет Postimees.

Скорая помощь отвезла в больницу водителя мотороллера, водитель автомобиля отделался испугом.

Около 19.10 в селе Калбу Раплаского уезда произошло столкновение мотороллера и автомобиля, которые ехали по дороге Локута-Кехтна.

По предварительным данным, причиной ДТП стал водитель мотороллера, который получил травмы, и скорая помощь доставила его прямо в больницу с места происшествия.

Первоначальная полицейская проверка показала, что водитель мотороллера употреблял алкоголь. Точный результат станет известен после сдачи анализа крови.

Женщина за рулем машины не пострадала. 

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