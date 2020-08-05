Галерея ⟩ В Рапламаа автомобиль столкнулся с мотороллером

Около 19.10 в селе Калбу Раплаского уезда произошло столкновение мотороллера и автомобиля, которые ехали по дороге Локута-Кехтна.

По предварительным данным, причиной ДТП стал водитель мотороллера, который получил травмы, и скорая помощь доставила его прямо в больницу с места происшествия.