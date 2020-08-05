Галерея ⟩ В Рапламаа автомобиль столкнулся с мотороллером

В среду вечером в селе Калбу Раплаского уезда произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись мотороллер и легковой автомобиль, пишет Postimees.
Скорая помощь отвезла в больницу водителя мотороллера, водитель автомобиля отделался испугом.
Около 19.10 в селе Калбу Раплаского уезда произошло столкновение мотороллера и автомобиля, которые ехали по дороге Локута-Кехтна.
По предварительным данным, причиной ДТП стал водитель мотороллера, который получил травмы, и скорая помощь доставила его прямо в больницу с места происшествия.
Первоначальная полицейская проверка показала, что водитель мотороллера употреблял алкоголь. Точный результат станет известен после сдачи анализа крови.
Женщина за рулем машины не пострадала.