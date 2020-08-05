Прогноз экспертов: за 20 лет пробки на Пирита-теэ удвоятся

Согласно недавно проведенному исследованию, к 2040 году время поездки по Пирита-теэ в час пик увеличится на 100-160%, вынудив город искать новые решения по развитию общественного транспорта, пишет Rus.ERR.
По словам профессора транспортного планирования Таллиннского технического университета Даго Антова, в будущем останется, по сути, две возможности: использовать альтернативные способы передвижения или тратить на автомобильные поездки в два раза больше времени.
По его словам, недавно открытая Рейди-теэ и перестроенный перекресток у "Русалки" сейчас смягчили проблему автомобильных пробок, но со временем все вернется к ситуации 2015 года.
В исследовании отмечается, что с учетом расстояния от Виймси до Таллинна реальную альтернативу автомобилю может составить только общественный транспорт, например, скоростной и удобный трамвай, который, однако, в ближайшие годы не появится, потому что речь идет о долгом и дорогостоящем строительном проекте.