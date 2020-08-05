Прогноз экспертов: за 20 лет пробки на Пирита-теэ удвоятся

По словам профессора транспортного планирования Таллиннского технического университета Даго Антова, в будущем останется, по сути, две возможности: использовать альтернативные способы передвижения или тратить на автомобильные поездки в два раза больше времени.

По его словам, недавно открытая Рейди-теэ и перестроенный перекресток у "Русалки" сейчас смягчили проблему автомобильных пробок, но со временем все вернется к ситуации 2015 года.