Чт, 6.08.2020
В Европе нет ни одного крупного инфраструктурного проекта, который был бы завершен вовремя. Хенрик Хололей
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  • Это может стать вашим эксклюзивным домом, подобного которому пока нет в Эстонии

Фото ⟩ Это может стать вашим эксклюзивным домом, подобного которому пока нет в Эстонии

ФОТО: KV.EE

В других странах с успехом превращают в уютные жилища постройки, для этого совершенно не приспособленные. В последнее время такая возможность появилась и в Эстонии, пишет портал Kodustiil

Вот, например, свежее предложение: в Вырумаа выставлена на продажу старая сельскохозяйственная постройка, состоящая из двух резервуаров и небольшого подсобного помещения. В Америке подобную недвижимость сразу бы оторвали с руками, а в нашей стране пока никто не перестраивал подобное строение в жилой дом. Теперь такая возможность появилась.

Фото:

ФОТО: KV.EE

Эти резервуары легко можно превратить в трехэтажный дом с террасами на крыше. Общей площади здесь больше, чем 300 м2. У покупателя есть возможность приобрести и земельный участок вокруг строений площадью до 3000 м2. 

Фото:

ФОТО: KV.EE

Имеется электричество, можно использовать артезианскую скважину, а вот канализация возможна лишь локальная. При желании можно поставить ветрогенератор или обойтись солнечными батареями. 

Таким может стать дом из резервуаров.                                            Фото:

ФОТО: KV.EE

Резервуары находятся в местечке Умбсааре в волости Выру. За них хотят выручить 27 000 евро. Более подробную информацию можно получить на портале KV.EE

А вот посмотрите, какие чудесные дома построили в США из силосных башен: 

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ФОТО: abbeyroadfarm.com

Фото:

ФОТО: oneluckyday.net

                                                                              Фото:

ФОТО: asweetdream.tumblr.com

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