Фото ⟩ Это может стать вашим эксклюзивным домом, подобного которому пока нет в Эстонии

Вот, например, свежее предложение: в Вырумаа выставлена на продажу старая сельскохозяйственная постройка, состоящая из двух резервуаров и небольшого подсобного помещения. В Америке подобную недвижимость сразу бы оторвали с руками, а в нашей стране пока никто не перестраивал подобное строение в жилой дом. Теперь такая возможность появилась.

Фото: ФОТО: KV.EE

Эти резервуары легко можно превратить в трехэтажный дом с террасами на крыше. Общей площади здесь больше, чем 300 м2. У покупателя есть возможность приобрести и земельный участок вокруг строений площадью до 3000 м2.

Фото: ФОТО: KV.EE

Имеется электричество, можно использовать артезианскую скважину, а вот канализация возможна лишь локальная. При желании можно поставить ветрогенератор или обойтись солнечными батареями.

Таким может стать дом из резервуаров. Фото: ФОТО: KV.EE

Резервуары находятся в местечке Умбсааре в волости Выру. За них хотят выручить 27 000 евро. Более подробную информацию можно получить на портале KV.EE.

А вот посмотрите, какие чудесные дома построили в США из силосных башен:

Фото: ФОТО: abbeyroadfarm.com

Фото: ФОТО: oneluckyday.net