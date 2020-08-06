Италия пригрозила приостановить разрешение Ryanair на полеты в страну

В ведомстве предупредили, если ирландская авиакомпания будет дальше нарушать правила, ENAC может потребовать от Ryanair управлять самолетами только с половинной вместимости или вовсе запретить летать в Италию.

"Ryanair полностью соблюдает меры, установленные правительством Италии, и наши клиенты могут быть уверены, что мы делаем все, чтобы уменьшить взаимодействие как в наших самолетах, так и в аэропортах, чтобы защитить здоровье наших пассажиров при полетах с Ryanair", - заявили в компании.