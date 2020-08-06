Чт, 6.08.2020
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Италия пригрозила приостановить разрешение Ryanair на полеты в страну

Самолет Ryanair.

ФОТО: Niall Carson/PA

Управление гражданской авиации Италии (ENAC) пригрозило приостановить разрешение Ryanair на полеты в страну, сославшись на несоблюдение компанией правил безопасности во время карантина. Авиакомпания отвергает обвинения. Об этом сообщает Euronews.

В заявлении ENAC говорится, что Ryanair систематически не соблюдает правила, помогающие снизить риск передачи COVID-19 при полетах из аэропортов Италии.

В ведомстве предупредили, если ирландская авиакомпания будет дальше нарушать правила, ENAC может потребовать от Ryanair управлять самолетами только с половинной вместимости или вовсе запретить летать в Италию.

Ryanair отверг обвинения ENAC, заявив что они фактически неверные.

"Ryanair полностью соблюдает меры, установленные правительством Италии, и наши клиенты могут быть уверены, что мы делаем все, чтобы уменьшить взаимодействие как в наших самолетах, так и в аэропортах, чтобы защитить здоровье наших пассажиров при полетах с Ryanair", - заявили в компании.

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