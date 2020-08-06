Вызванный коронавирусом кризис ударил по рынку труда Эстонии

Вызванный коронавирусом кризис ударил по рынку труда всей Эстонии: число зарегистрированных во втором квартале безработных по сравнению с показателем прошлого года выросло на 43% до 66 000 человек, а наиболее заметно кризис повлиял на рынок труда Харьюмаа и Таллинна, пишет Rus.ERR.
Согласно данным Кассы страхования от безработицы, в Харьюмаа во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число безработных выросло на 62%, а в Таллинне - на 63,4% (21 850 человек).
По увеличению численности безработных за Таллинном и Харьюмаа следовал Сааремаа, где во втором квартале было почти на 55% больше безработных, чем годом ранее, то есть 1300 человек.
В Ида-Вирумаа во втором квартале было зарегистрировано более 10 300 безработных, что больше прошлогоднего показателя на 27%.
В конце второго квартала уровень безработицы в Эстонии составлял 7,9%, а по уездам самый высокий уровень безработицы был в Ида-Вирумаа (12,9%), а самый низкий - на Хийумаа (4,4%).