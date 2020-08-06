Вызванный коронавирусом кризис ударил по рынку труда Эстонии

Согласно данным Кассы страхования от безработицы, в Харьюмаа во втором квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число безработных выросло на 62%, а в Таллинне - на 63,4% (21 850 человек).

По увеличению численности безработных за Таллинном и Харьюмаа следовал Сааремаа, где во втором квартале было почти на 55% больше безработных, чем годом ранее, то есть 1300 человек.

В Ида-Вирумаа во втором квартале было зарегистрировано более 10 300 безработных, что больше прошлогоднего показателя на 27%.