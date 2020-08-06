Рейнсалу: Россия продолжает попытки передвинуть границы и подорвать суверенитет своего соседа

«На этой неделе исполняется 12 лет с начала агрессии России в Грузии. В Совете Безопасности мы посчитали важным привлечь внимание международного сообщества к тому, что агрессия России в Грузии никоим образом не утихла», - сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Министр отметил, что Россия продолжает попытки сместить границы и подорвать суверенитет своего соседа, по-прежнему оккупированы Абхазия и Южная Осетия, которые являются неотъемлемой частью Грузии.

В своем выступлении Эстония призвала Россию немедленно выполнить призыв Генерального секретаря ООН к прекращению огня и уважать международное право. «В последнее время наблюдается рост провокационных действий против Грузии. Это с делает ситуацию с безопасностью во всем регионе более нестабильной », - сказал заместитель руководителя представительства Эстонии при ООН Герт Аувяэрт.

По итогам встречи Эстония, Соединенные Штаты, Бельгия, Германия, Франция и Великобритания вместе с Ирландией и Норвегией - членами, избранными с 2021 по 2022 год, опубликовали совместное заявление для прессы, в котором выразили обеспокоенность по поводу усиления процесса сдерживания за последний год, в том числе во время пандемии.

Как на оккупированных территориях Абхазии и Южной Осетии, так и на временных контрольных линиях во время пандемии велись произвольные задержания, а во время пандемии препятствовали доставке гуманитарной помощи в Южную Осетию.