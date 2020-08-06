Лутсар советует заменить требование карантина для иностранцев тестированием

По словам руководителя научного совета по теме Covid-19 при правительстве Ирьи Лутсар, сегодня она предложит правительству подумать над тем, чтобы заменить требование 14-дневного карантина, предъявляемое людям, прибывающим в Эстонию из стран с высоким числом зараженных, на обязанность сдать анализ.

Могла бы подумать и Эстония

«Цель – ввести правило, которого будут придерживаться. Нам нет смысла вводить правила, которые все будут обходить, иначе ситуация только усложнится, - объяснила Лутсар необходимость поиска альтернатив. – Например, Германия требует на границе сдачи анализа и это отвечает 14-дневному карантину. Исландия на прошлой неделе ввела правило, что один анализ нужно сдать при въезде в страну, а второй на седьмой день». Такие альтернативы предлагает Лутсар, а Эстония могла бы тоже об этом подумать.

Поскольку большинство заражений в последнее время происходят в Эстонии именно в ночных клубах, научный совет рекомендует правительству меры, которые гарантировали бы, что ночные клубы могут посещать только здоровые люди.

«Это болезнь праздников и массовых мероприятий. Вход в ночной клуб может осуществляться на основании ИД-карты, и каждый посетитель мог бы заполнить декларацию о здоровье, в которой он ответил бы на вопросы о том, был ли он болен, проявлялись ли симптомы, лежал ли в больнице. Соврать сложно», - предложила Лутсар, по словам которой, там можно было бы писать и имя и адрес человека. По оценке вирусолога, такое требование можно было бы ввести как можно быстрее: «Я, конечно, не знаю, насколько быстро это можно сделать логистически».

В ужесточении ограничений по всей стране руководитель научного совета пока потребности не видит: «У нас нет никакой надобности говорить сейчас жителям Кихну, мол, соблюдайте правило 2+2, поскольку возникла проблема в городе Тарту и Тартуском уезде. Наши меры должны быть сфокусированы. Нам, например, нет никакого смысла закрывать детский сад в Кохтла-Ярве, поскольку среди маленьких детей заражений нет». В то же время, по словам Лутсар, нужно подумать о введении ограничения на ночную продажу алкоголя по всей стране.

Алкоголь до полуночи

И министр социальных дел Танель Кийк (ЦП) считает, что при необходимости самым разумным будет ограничить продажу алкоголя.

«Во время чрезвычайного положения действовало ограничение на продажу алкоголя с десяти до десяти, может быть, сейчас это можно было бы ввести, начиная с полуночи. Это помогло бы исключить лишние контакты в поздние вечерние часы и безответственные шатания пьяных людей, а также исключить контакты, которые утром могут и не вспомнить, и установление которых является крайне сложной работой», - сказал Кийк.

Сегодня правительство обсудит и предложение министра культуры Тыниса Лукаса («Отечество») о введении исключений по карантинным требованиям для спортсменов и членов их команд, принимающих участие в намеченном на началя сентября авторалли чемпионата мира. Департамент здоровья введение исключений не поддерживает.

«Если делаются исключения для одного мероприятия, то нужно думать о них для всех мероприятий. Правило изоляции для прибывающих из-за границы людей – это очень эффективный метод снижения рисков, если нам придется его предоставить, то организация такого мероприятия будет сопровождаться значительно большим риском», - объяснила исполняющая обязанности руководителя департамента Мари-Анне Хярма.