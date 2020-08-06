Лутсар советует заменить требование карантина для иностранцев тестированием

Сегодня утром правительство начало обсуждать возможное введение новых ограничений для того, чтобы остановить распространение коронавируса. По словам консультирующего его руководителя научного совета, вирусолога Ирьи Лутсар, обсуждаются введение ограничение на ночную торговлю алкоголем, замена требования 14-дневного карантина для прибывающих в страну иностранцев обязанностью сдать анализ на коронавирус, а также использование ИД-карт и заполнение декларацией о здоровье в ночных клубах, пишет Postimees.
По словам руководителя научного совета по теме Covid-19 при правительстве Ирьи Лутсар, сегодня она предложит правительству подумать над тем, чтобы заменить требование 14-дневного карантина, предъявляемое людям, прибывающим в Эстонию из стран с высоким числом зараженных, на обязанность сдать анализ.
Могла бы подумать и Эстония
«Цель – ввести правило, которого будут придерживаться. Нам нет смысла вводить правила, которые все будут обходить, иначе ситуация только усложнится, - объяснила Лутсар необходимость поиска альтернатив. – Например, Германия требует на границе сдачи анализа и это отвечает 14-дневному карантину. Исландия на прошлой неделе ввела правило, что один анализ нужно сдать при въезде в страну, а второй на седьмой день». Такие альтернативы предлагает Лутсар, а Эстония могла бы тоже об этом подумать.
Поскольку большинство заражений в последнее время происходят в Эстонии именно в ночных клубах, научный совет рекомендует правительству меры, которые гарантировали бы, что ночные клубы могут посещать только здоровые люди.
«Это болезнь праздников и массовых мероприятий. Вход в ночной клуб может осуществляться на основании ИД-карты, и каждый посетитель мог бы заполнить декларацию о здоровье, в которой он ответил бы на вопросы о том, был ли он болен, проявлялись ли симптомы, лежал ли в больнице. Соврать сложно», - предложила Лутсар, по словам которой, там можно было бы писать и имя и адрес человека. По оценке вирусолога, такое требование можно было бы ввести как можно быстрее: «Я, конечно, не знаю, насколько быстро это можно сделать логистически».
В ужесточении ограничений по всей стране руководитель научного совета пока потребности не видит: «У нас нет никакой надобности говорить сейчас жителям Кихну, мол, соблюдайте правило 2+2, поскольку возникла проблема в городе Тарту и Тартуском уезде. Наши меры должны быть сфокусированы. Нам, например, нет никакого смысла закрывать детский сад в Кохтла-Ярве, поскольку среди маленьких детей заражений нет». В то же время, по словам Лутсар, нужно подумать о введении ограничения на ночную продажу алкоголя по всей стране.
Алкоголь до полуночи
И министр социальных дел Танель Кийк (ЦП) считает, что при необходимости самым разумным будет ограничить продажу алкоголя.
«Во время чрезвычайного положения действовало ограничение на продажу алкоголя с десяти до десяти, может быть, сейчас это можно было бы ввести, начиная с полуночи. Это помогло бы исключить лишние контакты в поздние вечерние часы и безответственные шатания пьяных людей, а также исключить контакты, которые утром могут и не вспомнить, и установление которых является крайне сложной работой», - сказал Кийк.
Сегодня правительство обсудит и предложение министра культуры Тыниса Лукаса («Отечество») о введении исключений по карантинным требованиям для спортсменов и членов их команд, принимающих участие в намеченном на началя сентября авторалли чемпионата мира. Департамент здоровья введение исключений не поддерживает.
«Если делаются исключения для одного мероприятия, то нужно думать о них для всех мероприятий. Правило изоляции для прибывающих из-за границы людей – это очень эффективный метод снижения рисков, если нам придется его предоставить, то организация такого мероприятия будет сопровождаться значительно большим риском», - объяснила исполняющая обязанности руководителя департамента Мари-Анне Хярма.
По словам министра социальных дел Кийка, при вынесении решений, связанных с ралли, первостепенным является здоровье людей: «О каких бы условиях правительство не договорилось, – в сотрудничестве с Департаментом здоровья и организаторам ралли – они должны обеспечивать инфекционную безопасность в Эстонии».