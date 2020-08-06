Масштабы распространения коронавируса в Эстонии в десять раз больше, чем предполагалось

Об этом сообщила руководящая исследованием на наличие антител к коронавирусу KoroSero-EST-1 преподаватель педиатрии Тартуского университета Пийа Йыги.

Как оказалось, почти у 80 процентов людей, у которых были выявлены антитела, коронавирус никак не проявлялся. По словам руководителя исследования, это говорит о том, что у большого количества людей болезнь может протекать в легкой форме или без каких-либо симптомов.

Если у человека выявлены антитела, можно с полной уверенностью заявить, что он сталкивался с коронавирусом. «Наличие антител четко говорит о том, что человек сталкивался с коронавирусом, но это совершенно не означает, что человек мог вести себя безответственно», - сказал Йыги. Также она привела в пример, что человек не может отправиться к больному короновирусом с уверенностью, что он больше не заразится.

Для проведения исследования были выбраны Курессаареский центр семейных врачей и центра семейных врачей Ярвеотса. На Сааремаа проверили кровь и опросили 954, а в Ыйсмяэ 1006 человек.

По данным исследования, на Сааремаа, где весной был самой большой очаг заражения, антитела были выявлены у шести, а в Ыйсмяэ у 1,4 процента людей.

«Это очень низкий показатель. Это значит, что лишь малая часть людей сталкивалась с коронавирусом. Также это значит, что жители страны соблюдали действовавшие во время чрезвычайного положения ограничения", - считает Йыги.

Если бы введенные ограничения не соблюдались, исследование бы выявило большее число людей, заразившихся коронавирусом.

«В Таллинне процент распространения составил 1,4. Можно сказать, что из 200 жителей Эстонии с больным коронавирусом контактировали трое", - сообщила Йыги. Поскольку на Сааремаа был эпицентр вспышки болезни, то и показатели там выше.

Антитела к коронавирусу были обнаружены во всех возрастных группах: от новорожденных до пожилых людей. Средний возраст участников исследования составил 43 года.

По словам руководителя научного совета по Covid-19 вирусолога Ирьи Лутсар, пока неизвестно, заражают ли люди с незначительными симптомами окружающих.

«Мы знаем, что за два дня до возникновения симптомов заболевания и в течение десяти дней после их появления человек инфекционно опасный. Но неясно, распространяют ли эти бессимптомные вообще вирус», - заявила Лутсар.

Лишь 44 процента участников исследования, которые, по имевшимся данным, имели коронавирус, знали, что контактировали с больным Covid-19. По словам руководителя исследования, это четко показывает, что пока нельзя точно сказать, насколько быстро распространяется вирус, поскольку 56 процентов людей не располагали информацией о контакте с больным Covid-19.

«Ясно одно, что имеющие симптомы люди распространяют вирус ощутимо лучше, чем люди без симптомов», - пояснила Йыги.

Из симптомов Covid-19 опрошенные чаще всего называли утомляемость, боль в горле и кашель.

Поскольку исследование показало, что большинство людей даже не догадывалось о наличии заболевания, могли ли они что-то сделать, чтобы не заразить окружающих? Руководитель исследования сказала, что помогло бы ношение масок.

«Если носить маску правильно, особенно в помещении, то мы не навредим ни себе, ни окружающим», - сказала она.

Ирья Лутсар подчеркнула, что поскольку данные исследования показали, что большинство людей не сталкивалось с коронавирусом, они по-прежнему восприимчивы к заболеванию.

Йыги отметила, что в исследовании приняло участие около 55 процентов людей, получивших приглашение.