Масштабы распространения коронавируса в Эстонии в десять раз больше, чем предполагалось

Согласно результатам проведенного под руководством Тартуского университета исследования, масштабы распространения коронавируса в Эстонии в десять раз больше, а на Сааремаа в три с половиной раза больше чем показывает официальная статистика, основывающаяся на результатах проб, взятых из носоглотки, пишет Postimees.
Об этом сообщила руководящая исследованием на наличие антител к коронавирусу KoroSero-EST-1 преподаватель педиатрии Тартуского университета Пийа Йыги.
Как оказалось, почти у 80 процентов людей, у которых были выявлены антитела, коронавирус никак не проявлялся. По словам руководителя исследования, это говорит о том, что у большого количества людей болезнь может протекать в легкой форме или без каких-либо симптомов.
Если у человека выявлены антитела, можно с полной уверенностью заявить, что он сталкивался с коронавирусом. «Наличие антител четко говорит о том, что человек сталкивался с коронавирусом, но это совершенно не означает, что человек мог вести себя безответственно», - сказал Йыги. Также она привела в пример, что человек не может отправиться к больному короновирусом с уверенностью, что он больше не заразится.
Для проведения исследования были выбраны Курессаареский центр семейных врачей и центра семейных врачей Ярвеотса. На Сааремаа проверили кровь и опросили 954, а в Ыйсмяэ 1006 человек.
По данным исследования, на Сааремаа, где весной был самой большой очаг заражения, антитела были выявлены у шести, а в Ыйсмяэ у 1,4 процента людей.
«Это очень низкий показатель. Это значит, что лишь малая часть людей сталкивалась с коронавирусом. Также это значит, что жители страны соблюдали действовавшие во время чрезвычайного положения ограничения", - считает Йыги.
Если бы введенные ограничения не соблюдались, исследование бы выявило большее число людей, заразившихся коронавирусом.
«В Таллинне процент распространения составил 1,4. Можно сказать, что из 200 жителей Эстонии с больным коронавирусом контактировали трое", - сообщила Йыги. Поскольку на Сааремаа был эпицентр вспышки болезни, то и показатели там выше.
Антитела к коронавирусу были обнаружены во всех возрастных группах: от новорожденных до пожилых людей. Средний возраст участников исследования составил 43 года.
По словам руководителя научного совета по Covid-19 вирусолога Ирьи Лутсар, пока неизвестно, заражают ли люди с незначительными симптомами окружающих.
«Мы знаем, что за два дня до возникновения симптомов заболевания и в течение десяти дней после их появления человек инфекционно опасный. Но неясно, распространяют ли эти бессимптомные вообще вирус», - заявила Лутсар.
Лишь 44 процента участников исследования, которые, по имевшимся данным, имели коронавирус, знали, что контактировали с больным Covid-19. По словам руководителя исследования, это четко показывает, что пока нельзя точно сказать, насколько быстро распространяется вирус, поскольку 56 процентов людей не располагали информацией о контакте с больным Covid-19.
«Ясно одно, что имеющие симптомы люди распространяют вирус ощутимо лучше, чем люди без симптомов», - пояснила Йыги.
Из симптомов Covid-19 опрошенные чаще всего называли утомляемость, боль в горле и кашель.
Поскольку исследование показало, что большинство людей даже не догадывалось о наличии заболевания, могли ли они что-то сделать, чтобы не заразить окружающих? Руководитель исследования сказала, что помогло бы ношение масок.
«Если носить маску правильно, особенно в помещении, то мы не навредим ни себе, ни окружающим», - сказала она.
Ирья Лутсар подчеркнула, что поскольку данные исследования показали, что большинство людей не сталкивалось с коронавирусом, они по-прежнему восприимчивы к заболеванию.
Йыги отметила, что в исследовании приняло участие около 55 процентов людей, получивших приглашение.
В Synlab взяли 5000 проб на антитела
Начиная с мая в Эстонии с помощью анализа крови можно установить, появились ли в организме человека антитела к коронавирусу. То есть установить, было у него заболевание или нет. Synlab проводит анализы в центральной лаборатории в Таллинне.
Из 5000 сделанных к настоящему моменту анализов положительными оказались 5,96 процента. То есть у этих людей были выявлены антитела к SARS-CoV-2.
В Synlab не проводили опросов, но, по оценке лаборатории, в первую очередь анализ делали те, кто знал или подозревал, что могли столкнуться с больным коронавирусом. Поэтому результаты тестирования не отражают ситуации во всей стране.
И хотя наличие антител может говорить о том, что человек переболел коронавирусом, пока доподлинно не установлено, обеспечивает ли наличие антител иммунитет или нет.