В Финляндии запустят созданные в Эстонии беспилотные автобусы

Ведущий финский оператор автономных перевозок Roboride начинает сотрудничество с Auve Tech, чтобы запустить в Тампере беспилотные автобусы, созданные в Эстонии.
Всего лишь несколько лет назад первый созданный в Эстонии беспилотный автомобиль Self-Car был представлен к 100-летию Таллиннского технического университета. До этого времени автобусы Auve Tech курсировали по разным маршрутам в Таллиннском зоопарке, Музее под открытым небом и деловом городке Юлемисте. Отныне умные автобусы, построенные в Эстонии, будут курсировать и у северных соседей.
«Цель проекта в Тампере - показать, как футуристические автономные электрические автобусы могут стать частью повседневной городской жизни. В сотрудничестве с Auve Tech мы начинаем создавать безопасную, экологически чистую, доступную и комфортную мобильность для жителей», - пояснил генеральный директор Robor Тату Ниеминен.
Восьмиместные микроавтобусы Auve Tech разработаны для облегчения передвижения на последней миле. Беспилотный автобус помогает обслуживать пассажиров комфортно и бесшумно даже в тех районах, где обычный автобус не может проехать или где этот вариант предпочтительнее использования личного транспорта - будь то закрытые зоны, такие как аэропорты или жилые районы с небольшими улицами.
Генеральный директор Auve Tech Йоханнев Мосов сказал, что сотрудничество с финским оператором - результат долгой работы и важная для компании веха. «Наша цель - сделать повседневные передвижения быстрее, удобнее и экологичнее с помощью решений для автономного транспорта», - добавил он.
Таллиннцы могут совершить бесплатную экскурсию по деловому городку Юлемисте-Сити на автобусе с автономным управлением, а вскоре автобусы начнут ходить и в Греции. На предприятии работает более 40 сотрудников.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!