В Финляндии запустят созданные в Эстонии беспилотные автобусы

Всего лишь несколько лет назад первый созданный в Эстонии беспилотный автомобиль Self-Car был представлен к 100-летию Таллиннского технического университета. До этого времени автобусы Auve Tech курсировали по разным маршрутам в Таллиннском зоопарке, Музее под открытым небом и деловом городке Юлемисте. Отныне умные автобусы, построенные в Эстонии, будут курсировать и у северных соседей.

«Цель проекта в Тампере - показать, как футуристические автономные электрические автобусы могут стать частью повседневной городской жизни. В сотрудничестве с Auve Tech мы начинаем создавать безопасную, экологически чистую, доступную и комфортную мобильность для жителей», - пояснил генеральный директор Robor Тату Ниеминен.

Восьмиместные микроавтобусы Auve Tech разработаны для облегчения передвижения на последней миле. Беспилотный автобус помогает обслуживать пассажиров комфортно и бесшумно даже в тех районах, где обычный автобус не может проехать или где этот вариант предпочтительнее использования личного транспорта - будь то закрытые зоны, такие как аэропорты или жилые районы с небольшими улицами.

Генеральный директор Auve Tech Йоханнев Мосов сказал, что сотрудничество с финским оператором - результат долгой работы и важная для компании веха. «Наша цель - сделать повседневные передвижения быстрее, удобнее и экологичнее с помощью решений для автономного транспорта», - добавил он.

Таллиннцы могут совершить бесплатную экскурсию по деловому городку Юлемисте-Сити на автобусе с автономным управлением, а вскоре автобусы начнут ходить и в Греции. На предприятии работает более 40 сотрудников.