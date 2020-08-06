Госдепартамент США назвал Россию главной угрозой в сфере дезинформации

По мнению Гэбриел, Россия постарается подорвать доверие к вакцине от коронавируса, когда она станет доступна. Также, по ее словам, Россия и Китай иногда используют схожие дезинформирующие утверждения: компартия Китая продвигает информацию о том, что Китай потенциально способен разработать вакцину и распространить ее в мире, тогда как США придержат свою вакцину, когда она появится.

Гэбриел также прокомментировала "российскую дезинформацию", связанную со Второй мировой войной и распространявшуюся в конце весны - начале лета этого года. По ее словам, Центр глобального взаимодействия работает с несколькими европейскими партнерами, чтобы продвигать описания, которые соответствуют фактам в противовес российской дезинформации. Судя по всему, речь идет о статье президента РФ, которая была опубликована 18 июня и содержала его рассуждения о причинах Второй мировой войны. В этой статье Владимир Путин высказался в пользу "сохранения исторической правды", к которой он относит и догму советской пропаганды про то, что причина Второй мировой войны кроется в политике "умиротворения" Гитлера, а не в сделке сталинского и нацистского режимов по разделу Европы (пакт Молотова-Риббентропа).

Говоря о территориальных приобретениях СССР в ходе Второй мировой войны, президент РФ заявил, что Советский Союз преследовал "стратегические военные оборонительные цели", а вхождение Литвы, Латвии и Эстонии в СССР было совершено на договорной основе, "с согласия избранных властей" и "соответствовало международному праву того времени". Отметим, что Польша и прибалтийские страны ранее неоднократно отвергали подобную трактовку истории и указывали на то, что по отношению к ним СССР сыграл роль агрессора.

Впоследствии Путин заявил, что западные политики знают правду о Второй мировой войне, но намеренно продвигают в учебниках и СМИ другие идеи, демонстрируя отсутствие желания "выстраивать систему международной безопасности в интересах всего мира и с учетом интересов всех участников международной деятельности".

В посольстве России в Вашингтоне заявили, что доклад Госдепартамента является попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах. Как отмечается в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook, доклад по сути нацелен на дискредитацию альтернативных источников информации: любой голос, противоречащий Вашингтону, объявляется "дезинформацией" на службе "Кремля" и российских спецслужб". В частности, к "официальным правительственным коммуникациям" американское внешнеполитическое ведомство отнесло лидера ЛДПР Владимира Жириновского и частную радиостанцию "Говорит Москва".

"Российским и иностранным СМИ, осмеливающимся критиковать США, следует иметь в виду, что они могут и почти наверняка станут предметом тщательного изучения. Их ресурсы в американских соцсетях рискуют быть в итоге заблокированными без объяснения причин", - констатирует российская дипмиссия.