Сотрудник больницы сдал положительный тест на коронавирус, но для паники нет причины

Руководитель Идаского региона Департамента здоровья Марье Муузикус еще не собирала дополнительную информацию о зараженном человеке. Известно, что заболевший был в отпуске и его случай не связан с путешествием или вспышкой в Тарту.

«Сейчас мы должны протестировать часть людей, у нас есть свои версии относительно того, как могло произойти заражение. Пока о заражении ничего определенного я сказать не могу», - сказала Муузикус. В настоящий момент вся семья находится в изоляции.

Председатель правления Раквереской больницы Айн Сууркаэв подтвердил, что этот человек не был на работе долгое время.

Раквереский волостной старейшина Майдо Ныльвак сказал, что сообщество в панике, хотя для этого нет причины. «Семья только что переехала в Ухтна и ее члены минимально соприкасались с местными жителями», - подчеркнул Ныльвак. По его словам, у других жителей волости вирус не обнаружен. Однако на фоне нынешних событий было принято решение ввести дополнительные меры безопасности и закрыть для посетителей Дом призрения Ухтна.

К Марье Муузикус обращались разные дома призрения, с которыми обсуждались возможные действия. «Самую большую угрозу представляет посещение домов призрения, но летом визиты можно организовать и на свежем воздухе. Мы рекомендовали в помещениях носить защитные маски и не позволять входить в комнату сразу нескольким посетителям», - описала Муузикус.

По словам представителя Департамента здоровья, сейчас их силы будут направлена на 13 заразившихся коронавирусом моряков с судна под норвежским флагом Yara Nauma в Силламяэ. «Если будут еще положительные пробы, придется заниматься зараженными, а также их близкими.

В Департаменте здоровья обращают внимание как на Ида-, так и на Ляэне-Вирумаа, так как во время первой волны коронавируса заболеваемость там была скорее скромной, в основном здесь проводят профилактическую работу.

«Мы обсуждаем превентивные меры. Мы объединились с организаторами мероприятий и рассмотрели все профилактические меры, чтобы обеспечить рассредоточение людей и то, чтобы у всех были дезинфицирующие средства и защитные маски. Такие же рекомендации у нас и к гостиницам, чтобы избежать большого ущерба», - отметила Муузикус.

Всего во время вспышки коронавирусом заразились 17 человек, проживающих в Ляэне-Вирумаа.