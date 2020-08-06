Чт, 6.08.2020
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Сотрудник больницы сдал положительный тест на коронавирус, но для паники нет причины

Поскольку коронавирус добрался до волости Раквере, было принято решение закрыть для посетителей Ухтнаский дом призрения.

ФОТО: Marianne Loorents

Во вторник выяснилось, что результат теста жителя Ляэне-Вирумаа на COVID-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, оказался положительным. Речь идет о проживающем в волости Раквере сотруднике Раквереской больнице, который долгое время отсутствовал на работе, пишет Postimees.

Руководитель Идаского региона Департамента здоровья Марье Муузикус еще не собирала дополнительную информацию о зараженном человеке. Известно, что заболевший был в отпуске и его случай не связан с путешествием или вспышкой в Тарту. 

«Сейчас мы должны протестировать часть людей, у нас есть свои версии относительно того, как могло произойти заражение. Пока о заражении ничего определенного я сказать не могу», - сказала Муузикус. В настоящий момент вся семья находится в изоляции.

Председатель правления Раквереской больницы Айн Сууркаэв подтвердил, что этот человек не был на работе долгое время. 

Раквереский волостной старейшина Майдо Ныльвак сказал, что сообщество в панике, хотя для этого нет причины. «Семья только что переехала в Ухтна и ее члены минимально соприкасались с местными жителями», - подчеркнул Ныльвак. По его словам, у других жителей волости вирус не обнаружен. Однако на фоне нынешних событий было принято решение ввести дополнительные меры безопасности и закрыть для посетителей Дом призрения Ухтна.

К Марье Муузикус обращались разные дома призрения, с которыми обсуждались возможные действия. «Самую большую угрозу представляет посещение домов призрения, но летом визиты можно организовать и на свежем воздухе. Мы рекомендовали в помещениях носить защитные маски и не позволять входить в комнату сразу нескольким посетителям», - описала Муузикус. 

По словам представителя Департамента здоровья, сейчас их силы будут направлена на 13 заразившихся коронавирусом моряков с судна под норвежским флагом Yara Nauma в Силламяэ. «Если будут еще положительные пробы, придется заниматься зараженными, а также их близкими.

В Департаменте здоровья обращают внимание как на Ида-, так и на Ляэне-Вирумаа, так как во время первой волны коронавируса заболеваемость там была скорее скромной, в основном здесь проводят профилактическую работу. 

«Мы обсуждаем превентивные меры. Мы объединились с организаторами мероприятий и рассмотрели все профилактические меры, чтобы обеспечить рассредоточение людей и то, чтобы у всех были дезинфицирующие средства и защитные маски. Такие же рекомендации у нас и к гостиницам, чтобы избежать большого ущерба», - отметила Муузикус. 

Всего во время вспышки коронавирусом заразились 17 человек, проживающих в Ляэне-Вирумаа.

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